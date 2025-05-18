Hard Days (18+) 0.4.7
Hard Days (18+) - История начинается с главной героини Лорен (или другого выбранного вами имени), находящейся в состоянии беременности и готовящейся к предстоящим родам. Она находится в счастливом браке, но в последнее время ее сексуальный аппетит стал более интенсивным из-за гормональных изменений и длительного пребывания дома.
В соседнем доме живет ее свекровь, которая является постоянным источником соперничества и раздражения для Лорен. Однако, недавно в их районе поселился загадочный новый сосед вместе со своей привлекательной женой, и это привлекает внимание Лорен.
Игроку предстоит принимать решения в различных ситуациях, влияющих на сюжет и отношения героини. Возможны ложь, измены, сюрпризы, но также и сексуальные моменты, которые будут отражать эмоциональный и физический аспект жизни Лорен.
Правила игры включают учет желаний и предпочтений игрока, их воздействие на поведение Лорен и развитие сюжета. Сексуальные сцены включены в игру, но они представлены с уважением к конфиденциальности и соблюдению правил и норм.
Версия 0.4.7:
– Полный полдень пятого дня
– 697 новых рендеров (всего 3162)
– 21 новая анимация (всего 152)
– Доступны стандартная, сжатая и Android-версия
– Языки: английский, итальянский, испанский
– Небольшие исправления диалогов в предыдущих главах
– Некоторые корректировки системы "Похоти" (в процессе настройки)
Скачать Hard Days (18+) v0.4.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.