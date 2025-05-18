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Hard Days (18+)

Hard Days (18+) 0.4.7

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Версия:
0.4.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 598 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 031
Скриншоты
Описание

Hard Days (18+) - История начинается с главной героини Лорен (или другого выбранного вами имени), находящейся в состоянии беременности и готовящейся к предстоящим родам. Она находится в счастливом браке, но в последнее время ее сексуальный аппетит стал более интенсивным из-за гормональных изменений и длительного пребывания дома.


В соседнем доме живет ее свекровь, которая является постоянным источником соперничества и раздражения для Лорен. Однако, недавно в их районе поселился загадочный новый сосед вместе со своей привлекательной женой, и это привлекает внимание Лорен.


Игроку предстоит принимать решения в различных ситуациях, влияющих на сюжет и отношения героини. Возможны ложь, измены, сюрпризы, но также и сексуальные моменты, которые будут отражать эмоциональный и физический аспект жизни Лорен.


Правила игры включают учет желаний и предпочтений игрока, их воздействие на поведение Лорен и развитие сюжета. Сексуальные сцены включены в игру, но они представлены с уважением к конфиденциальности и соблюдению правил и норм.


Информация о модах

Версия 0.4.7:

– Полный полдень пятого дня
– 697 новых рендеров (всего 3162)
– 21 новая анимация (всего 152)
– Доступны стандартная, сжатая и Android-версия
– Языки: английский, итальянский, испанский
– Небольшие исправления диалогов в предыдущих главах
– Некоторые корректировки системы "Похоти" (в процессе настройки)

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Игра входит в подборки:
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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