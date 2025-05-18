Описание

Hard Days (18+) - История начинается с главной героини Лорен (или другого выбранного вами имени), находящейся в состоянии беременности и готовящейся к предстоящим родам. Она находится в счастливом браке, но в последнее время ее сексуальный аппетит стал более интенсивным из-за гормональных изменений и длительного пребывания дома.





В соседнем доме живет ее свекровь, которая является постоянным источником соперничества и раздражения для Лорен. Однако, недавно в их районе поселился загадочный новый сосед вместе со своей привлекательной женой, и это привлекает внимание Лорен.





Игроку предстоит принимать решения в различных ситуациях, влияющих на сюжет и отношения героини. Возможны ложь, измены, сюрпризы, но также и сексуальные моменты, которые будут отражать эмоциональный и физический аспект жизни Лорен.





Правила игры включают учет желаний и предпочтений игрока, их воздействие на поведение Лорен и развитие сюжета. Сексуальные сцены включены в игру, но они представлены с уважением к конфиденциальности и соблюдению правил и норм.