Описание

Left Hand Magic (18+) - Вы, талантливый боевой маг, стоите перед сложной задачей — найти свое место в постиндустриальном мире, где магия уже не является неотъемлемой частью жизни. Вам давно предостерегали об этом, и даже ваши близкие и учителя в университете говорили о том, что эра боевой магии давно ушла.





Монстры побеждены или подняты на уровень цивилизации, подземелья обнаружены и разграблены. Даже во время войны магические боевые машины и инструменты, созданные ремесленниками и чародеями, стали доминирующими силами. Однако, в вас все еще горит огонь страсти и стремление использовать свои боевые магические навыки. Вы ищете новые возможности и вызовы, которые помогут вам проявить свой талант и внести вклад в этот изменившийся мир.





Может быть, существуют незнакомые уголки, где боевая магия все еще нужна. Или же вы сможете переориентироваться на использование магии в новых областях, помогая людям в повседневной жизни или исследуя неизведанные границы магической науки. Вы готовы принять вызов и найти свое место в этом постиндустриальном мире, используя свою уникальную силу и мастерство боевой магии. Вас ждут новые приключения и возможности для саморазвития в этой изменчивой эпохе магии и технологии.