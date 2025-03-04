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Left Hand Magic (18+)

Left Hand Magic (18+) Build 25

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Версия:
Build 25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 297
Скриншоты
Описание

Left Hand Magic (18+) - Вы, талантливый боевой маг, стоите перед сложной задачей — найти свое место в постиндустриальном мире, где магия уже не является неотъемлемой частью жизни. Вам давно предостерегали об этом, и даже ваши близкие и учителя в университете говорили о том, что эра боевой магии давно ушла.


Монстры побеждены или подняты на уровень цивилизации, подземелья обнаружены и разграблены. Даже во время войны магические боевые машины и инструменты, созданные ремесленниками и чародеями, стали доминирующими силами. Однако, в вас все еще горит огонь страсти и стремление использовать свои боевые магические навыки. Вы ищете новые возможности и вызовы, которые помогут вам проявить свой талант и внести вклад в этот изменившийся мир.


Может быть, существуют незнакомые уголки, где боевая магия все еще нужна. Или же вы сможете переориентироваться на использование магии в новых областях, помогая людям в повседневной жизни или исследуя неизведанные границы магической науки. Вы готовы принять вызов и найти свое место в этом постиндустриальном мире, используя свою уникальную силу и мастерство боевой магии. Вас ждут новые приключения и возможности для саморазвития в этой изменчивой эпохе магии и технологии.


Информация о модах

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Скачать Left Hand Magic (18+) vBuild 25 MOD APK

Скачать Left Hand Magic (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
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Старые версии Left Hand Magic (18+)
Version Build19P Version Build20P Version Build 21P Version Build22P Version TG Build22P Version TG Build 21P Version TG Build20P Version TG Build19P


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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