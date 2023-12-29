История Лили продолжается в игре Lily II: Masterplan. После разрыва с Харолайн, Лили решает объединиться с Карен Кэмпбелл, чтобы получить контроль над компанией ИнтерБио и одновременно избежать попадания в руки Ильи Славича, своего противника.





В игре Lily II: Masterplan игроку предстоит принимать решения относительно сексуальных авантюр, в которые будет вовлечена Лили. Для продвижения в игре необходимо, чтобы Лили наслаждалась сексуальными взаимодействиями, но игроку предоставляется выбор с кем она будет вступать в эти отношения.





Игра предлагает различные ветки сюжета и возможности для игрока, позволяя им самостоятельно принимать решения и влиять на развитие и исход игры. Помните, что описание основывается на предоставленных вам условиях, и я не могу предоставить детали или контекст, относящиеся к игре Lily II: Masterplan, так как она является вымышленной игрой.