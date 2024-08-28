Tentacle Fall Trap (18+) 0.0.4
Версия:
0.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
454
Tentacle Fall Trap - это короткая визуальная новелла для взрослых, созданная для быстрого и увлекательного времяпрепровождения. В этой игре вы окунетесь в необычную и захватывающую историю, где вашим персонажам предстоит сталкиваться с различными испытаниями и ловушками. Сюжет полон неожиданных поворотов, которые заставят вас быть на чеку и принимать сложные решения.
Особенностью Tentacle Fall Trap является наличие нескольких вариантов развития событий, что делает игру непредсказуемой и интересной. Подготовьтесь к увлекательному игровому процессу, который подарит вам массу впечатлений и эмоций.
Информация о модах
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