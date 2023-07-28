Playing Favorites (Favorite Son) (18+) - это визуальный проект, в котором рассказывается история женщины, которая посвятила всю свою жизнь семье. Она была прекрасной женой и заботливой матерью, а также тщательно следила за своим домом. Однако все меняется, когда её муж получает большое повышение на работе и становится редким гостем дома. Главной героине приходится перестраиваться под новые условия, став ещё более ответственной за своих детей и задаваясь вопросами о своей собственной жизни.





В ходе игры игроки будут сопровождать главную героиню в её личном путешествии самопознания и поиска смысла. Она задумается о том, не стоит ли ей заняться чем-то новым, более привлекательным и удовлетворяющим для себя, помимо роли заботливой жены и матери. Возможно, она найдет в себе силы и решимость начать новую главу в своей жизни, осознавая, что она заслуживает собственного счастья и исполнения своих желаний. Эта игра предлагает игрокам глубокий и эмоциональный опыт, который позволит им сопереживать и проникнуться жизненными моментами героини.