android-1.ru / Игры / Эротические игры / Saving Paula (18+)
Saving Paula (18+)

Saving Paula (18+) 0.0.32-xTz

3
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.32-xTz
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 426
Скриншоты
Описание

"Saving Paula (18+)" – волнующая игра, где вы познаете историю Паулы Ханиботтом, молодой звезды мыльной оперы, которая отказалась от своей славной карьеры ради любви своей жизни, Дика. Вы погрузитесь в мир страсти и разочарований, где вы станете свидетелем переживаний Паулы и ее борьбы с разочарованием и депрессией.


После двадцати лет счастливой жизни, все меняется, когда «любовь всей ее жизни» бросает ее ради молодого любовника, оказавшись полным мудаком. Вам предстоит исследовать ее эмоциональный путь, переживая вместе с Паулой горе и разочарование.


В ходе игры вы будете сталкиваться с различными вызовами и головоломками, которые символизируют сложности, с которыми сталкивается Паула в своей жизни. Помогите ей преодолеть трудности, вернуть уверенность в себе и найти светлое будущее. Вы также можете помочь ей восстановить свои старые интересы или найти новые, чтобы вернуть радость и смысл в жизнь.


"Saving Paula (18+)" предлагает увлекательное и эмоциональное путешествие, где ваше внимание и поддержка помогут героине преодолеть разочарование и найти новый смысл жизни. Ваши решения будут иметь значение, и история Паулы зависит от вашего понимания и эмпатии. Погрузитесь в это уникальное приключение и помогите Пауле преодолеть болезненные испытания!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Saving Paula (18+) v0.0.32-xTz MOD APK

Скачать Saving Paula (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Saving Paula (18+)
Version 0.0.31-xTz Version TG 0.0.31-xTz


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
MILFs of Sunville! (18+)
MILFs of Sunville! (18+)
Version: S2 v5.00
Esports Lust (18+)
Esports Lust (18+)
Version: 1.1
Lost Memories: The Incubus Awakens (18+)
Lost Memories: The Incubus Awakens (18+)
Version: Prologue
Midlife Crisis – Alternate Dark Story (18+)
Midlife Crisis – Alternate Dark Story (18+)
Version: 0.1
My Sister & I (18+)
My Sister & I (18+)
Version: 0.8
Heroes University H (18+)
Heroes University H (18+)
Version: 0.2.12.1
Fair Princess Under Futa Curse (18+)
Fair Princess Under Futa Curse (18+)
Version: Final
An ordinary life (18+)
An ordinary life (18+)
Version: 0.11

Отзывы о Saving Paula (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив