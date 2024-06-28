Velvet Bunnies (18+) - это интригующий проект для взрослых, который, несмотря на классический формат, сумеет увлечь любого поклонника жанра. В центре сюжета — младший ребёнок в семье, который никогда ни в чём не нуждался, но решил покинуть родных из-за невозможности унаследовать самое ценное семейное достояние. Однако, спустя годы, он получает печальное известие: ему всё же предстоит стать владельцем и управляющим тайного и эксклюзивного ночного клуба.





В этом клубе клиенты могут получить самые разнообразные удовольствия, если они этого пожелают. Вам, как главному герою, предстоит взять на себя ответственность за управление клубом, решать всевозможные проблемы и обеспечивать процветание этого уникального заведения. В процессе игры вы будете сталкиваться с различными вызовами, требующими вашего внимания и стратегического мышления.





Velvet Bunnies (18+) предлагает игрокам богатый и захватывающий опыт, полный интриг и соблазнов. Исследуйте мир клуба, взаимодействуйте с клиентами и сотрудниками, развивайте свои управленческие навыки и стремитесь сделать ваш клуб самым успешным и известным в городе.