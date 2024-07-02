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Broken Hearts Still Want to Love (18+)

Broken Hearts Still Want to Love (18+) Chapter 1

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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27

Broken Hearts Still Want to Love - Один телефонный звонок может кардинально изменить жизнь, погрязшую в рутине. Этот звонок становится началом новых и совершенно неожиданных отношений. Главный герой — 21-летний молодой человек, в жизнь которого возвращаются привлекательные девушки и женщины, которых он хорошо знал раньше.


Эти женщины пережили множество трудностей: их предали, обманули, использовали в корыстных целях, бросили, устали и разочаровались в своих партнерах. Они, как и главный герой, разочарованы в любви и в неудавшихся отношениях, но не теряют надежды на то, что смогут полюбить по-настоящему снова.


Теперь их пути пересекаются, и каждый из них получает второй шанс найти настоящую любовь. Смогут ли они преодолеть свои прошлые раны и обрести счастье? Каждый выбор в игре будет влиять на развитие их взаимоотношений и судьбу каждого из персонажей, предоставляя игроку уникальный и трогательный опыт.


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Скачать Broken Hearts Still Want to Love (18+) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

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