Broken Hearts Still Want to Love - Один телефонный звонок может кардинально изменить жизнь, погрязшую в рутине. Этот звонок становится началом новых и совершенно неожиданных отношений. Главный герой — 21-летний молодой человек, в жизнь которого возвращаются привлекательные девушки и женщины, которых он хорошо знал раньше.





Эти женщины пережили множество трудностей: их предали, обманули, использовали в корыстных целях, бросили, устали и разочаровались в своих партнерах. Они, как и главный герой, разочарованы в любви и в неудавшихся отношениях, но не теряют надежды на то, что смогут полюбить по-настоящему снова.





Теперь их пути пересекаются, и каждый из них получает второй шанс найти настоящую любовь. Смогут ли они преодолеть свои прошлые раны и обрести счастье? Каждый выбор в игре будет влиять на развитие их взаимоотношений и судьбу каждого из персонажей, предоставляя игроку уникальный и трогательный опыт.