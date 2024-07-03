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Project EVE (18+)

Project EVE (18+) 2.0

Захватывающая визуальная новелла для взрослых
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 191 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Project EVE - это визуальная новелла для взрослых, в которой вы берете на себя роль Эветт Флорес, известной как "Ева". Эта игра предлагает глубокий сюжет, полный неожиданных событий и поворотов, которые держат игроков в напряжении.


Уникальный сюжет и развитие персонажей


В Project EVE вы будете следить за увлекательной историей Евы, когда она сталкивается с рядом неожиданных событий, которые изменят ее жизнь. Игрокам предстоит принимать решения, которые будут влиять на развитие сюжета и судьбу главной героини.


Визуальная новелла для взрослых


Эта игра предлагает глубокий и эмоциональный опыт, который обязательно понравится поклонникам жанра. Визуальные эффекты, графика и анимация выполнены на высоком уровне, что позволяет полностью погрузиться в мир Project EVE.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Project EVE (18+) 2.0 взлом

Скачать Project EVE (18+) 191 Мб Ссылка 2 191 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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