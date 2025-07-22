Harem Residence! (18+) v0.12b
Живите и управляйте своим новым домом
Harem Residence! – это увлекательная игра, в которой вам предстоит взять на себя роль молодого человека, унаследовавшего большой дом от своего дедушки. Дом находится в другом городе, и ваши родители отправляют вас туда, чтобы позаботиться о нём. Поскольку это большой дом с множеством пустующих комнат, вы решаете зарабатывать на жизнь, сдавая некоторые из них в аренду.
Управление недвижимостью и поиск арендаторов
В Harem Residence! вам предстоит найти арендаторов для вашего жилья. Это важная задача, так как заполнение пустующих комнат поможет вам поддерживать дом в хорошем состоянии и обеспечивать себе стабильный доход. Вы будете взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых принесёт в вашу жизнь что-то новое и интересное.
Взаимодействие с арендаторами
Проводите время с арендаторами, узнайте их лучше и развивайте с ними отношения. Каждый арендатор имеет свою уникальную историю и личные качества, которые будут влиять на ход игры. Взаимодействие с ними откроет множество возможностей и интересных событий, делая вашу жизнь в новом доме насыщенной и увлекательной.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.