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Harem Residence! (18+)

Harem Residence! (18+) v0.12b

Живите и управляйте своим новым домом

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Версия:
0.12b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 767 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 038
Описание

Harem Residence! – это увлекательная игра, в которой вам предстоит взять на себя роль молодого человека, унаследовавшего большой дом от своего дедушки. Дом находится в другом городе, и ваши родители отправляют вас туда, чтобы позаботиться о нём. Поскольку это большой дом с множеством пустующих комнат, вы решаете зарабатывать на жизнь, сдавая некоторые из них в аренду.


Управление недвижимостью и поиск арендаторов


В Harem Residence! вам предстоит найти арендаторов для вашего жилья. Это важная задача, так как заполнение пустующих комнат поможет вам поддерживать дом в хорошем состоянии и обеспечивать себе стабильный доход. Вы будете взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых принесёт в вашу жизнь что-то новое и интересное.


Взаимодействие с арендаторами


Проводите время с арендаторами, узнайте их лучше и развивайте с ними отношения. Каждый арендатор имеет свою уникальную историю и личные качества, которые будут влиять на ход игры. Взаимодействие с ними откроет множество возможностей и интересных событий, делая вашу жизнь в новом доме насыщенной и увлекательной.


Информация о модах

полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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