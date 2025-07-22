Описание

Harem Residence! – это увлекательная игра, в которой вам предстоит взять на себя роль молодого человека, унаследовавшего большой дом от своего дедушки. Дом находится в другом городе, и ваши родители отправляют вас туда, чтобы позаботиться о нём. Поскольку это большой дом с множеством пустующих комнат, вы решаете зарабатывать на жизнь, сдавая некоторые из них в аренду.





Управление недвижимостью и поиск арендаторов





В Harem Residence! вам предстоит найти арендаторов для вашего жилья. Это важная задача, так как заполнение пустующих комнат поможет вам поддерживать дом в хорошем состоянии и обеспечивать себе стабильный доход. Вы будете взаимодействовать с различными персонажами, каждый из которых принесёт в вашу жизнь что-то новое и интересное.





Взаимодействие с арендаторами





Проводите время с арендаторами, узнайте их лучше и развивайте с ними отношения. Каждый арендатор имеет свою уникальную историю и личные качества, которые будут влиять на ход игры. Взаимодействие с ними откроет множество возможностей и интересных событий, делая вашу жизнь в новом доме насыщенной и увлекательной.