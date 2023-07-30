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Companion of Darkness (18+)

Companion of Darkness (18+) Chapter 10

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Версия:
Chapter 10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 709 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 211
Скриншоты
Описание

Companion of Darkness - это захватывающая история о загадочном возвращении в родной город после трех лет отсутствия. Главный герой, переживший трагическое происшествие, неожиданно оказывается втянут в непонятные события, которые приводят к сверхъестественной схватке двух мощных сил.


Подобно пересекающимся мирам, герой сталкивается с необъяснимым и смертельным противостоянием. В упорной схватке, когда все кажется потерянным, героя обнаруживают и без малейших усилий одолевают. Однако вместо смерти, он неожиданно просыпается в своей постели, как будто все произошло только в его снах.


Волна смешанных чувств охватывает героя - страх, удивление, надежда, но главное, вопрос: было ли это всего лишь сном? Таинственные обстоятельства подталкивают героя к разгадке загадки истории, и теперь его судьба тесно переплетается с этими сверхъестественными силами. Вступив в мир тайн и опасностей, он должен раскрывать страшные правды, скрытые в тени, и принимать решения, которые перевернут его жизнь.


Так начинается увлекательное путешествие "Companion of Darkness", где герой сталкивается с темной стороной мира и становится свидетелем борьбы между сверхъестественными силами. Он будет искать ответы, истину и свою собственную судьбу в этом мире тайн и загадок. Каждый шаг приведет его ближе к разгадке, и только он может решить, какая часть этой истории реальна - сон или реальность.


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Скачать Companion of Darkness (18+) 709 Мб Ссылка 2 709 Мб
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Старые версии Companion of Darkness (18+)
Version Chapter 9


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