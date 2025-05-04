Описание

Lost Guardian (18+) — это продолжение серии игр для взрослых, где разработчик решил отойти от привычной механики прямого сиквела, создавая самостоятельную историю. События игры разворачиваются спустя много лет после того, как главный герой покинул свою семью. Теперь он возвращается на порог дома, где его давно не видели, и встречает родных, которые уже успели создать свои семьи. Встреча кажется тёплой, и герой надеется, что на этот раз всё будет по-другому. Но прошлое продолжает преследовать его, а внутренние изменения оказались не такими уж и значительными.





Lost Guardian предлагает игрокам качественные рендеры и интересный сюжет, где важную роль играет вариативность. Ваши решения в игре могут полностью изменить ход событий и привести к разным финалам. Некоторые выборы способны перечеркнуть целые ветки повествования, что придаёт игре глубину и делает каждое прохождение уникальным. Погружайтесь в сложные отношения, исследуйте прошлое и будущее героев, и будьте готовы к последствиям своих действий в этом захватывающем проекте для взрослых.