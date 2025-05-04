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Lost Guardian (18+)

Lost Guardian (18+) Chapter 3

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Версия:
Chapter 3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 383 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 522
Скриншоты
Описание

Lost Guardian (18+) — это продолжение серии игр для взрослых, где разработчик решил отойти от привычной механики прямого сиквела, создавая самостоятельную историю. События игры разворачиваются спустя много лет после того, как главный герой покинул свою семью. Теперь он возвращается на порог дома, где его давно не видели, и встречает родных, которые уже успели создать свои семьи. Встреча кажется тёплой, и герой надеется, что на этот раз всё будет по-другому. Но прошлое продолжает преследовать его, а внутренние изменения оказались не такими уж и значительными.


Lost Guardian предлагает игрокам качественные рендеры и интересный сюжет, где важную роль играет вариативность. Ваши решения в игре могут полностью изменить ход событий и привести к разным финалам. Некоторые выборы способны перечеркнуть целые ветки повествования, что придаёт игре глубину и делает каждое прохождение уникальным. Погружайтесь в сложные отношения, исследуйте прошлое и будущее героев, и будьте готовы к последствиям своих действий в этом захватывающем проекте для взрослых.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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