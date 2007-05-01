Описание

Fallout: Pip-Booty — это дерзкий и безумный проект, который переносит игроков в самый неординарный эксперимент Vault-Tec. В этом постапокалиптическом убежище царит настоящий хаос, где запрещены любые формы сексуальной разрядки, а соблюдение "чистоты" контролируется строгой полицией в спандексе. Но несмотря на запреты и ограничения, вы обнаружите, что единственное правило, которое ещё действует, — это отсутствие правил.





В Fallout: Pip-Booty вам предстоит пробираться через запутанные и опасные коридоры убежища, полные заключенных, и избегать преследования бдительной полиции чистоты. Ваши миссии включают помощь в провозе контрабандной непристойности и поиск способов нарушить строгий порядок, установленный властями. Игра наполнена черным юмором, пародийными элементами и откровенными моментами, создающими неповторимую атмосферу постапокалиптического безумия.





Погрузитесь в этот хаотичный мир, полный неожиданных событий, коварных планов и нестандартных персонажей. Fallout: Pip-Booty — это игра, которая бросает вызов запретам и предлагает уникальный опыт для взрослых поклонников постапокалиптических приключений.