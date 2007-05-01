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Fallout: Pip-Booty (18+)

Fallout: Pip-Booty (18+) 0.5

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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 621 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 162
Скриншоты
Описание

Fallout: Pip-Booty — это дерзкий и безумный проект, который переносит игроков в самый неординарный эксперимент Vault-Tec. В этом постапокалиптическом убежище царит настоящий хаос, где запрещены любые формы сексуальной разрядки, а соблюдение "чистоты" контролируется строгой полицией в спандексе. Но несмотря на запреты и ограничения, вы обнаружите, что единственное правило, которое ещё действует, — это отсутствие правил.


В Fallout: Pip-Booty вам предстоит пробираться через запутанные и опасные коридоры убежища, полные заключенных, и избегать преследования бдительной полиции чистоты. Ваши миссии включают помощь в провозе контрабандной непристойности и поиск способов нарушить строгий порядок, установленный властями. Игра наполнена черным юмором, пародийными элементами и откровенными моментами, создающими неповторимую атмосферу постапокалиптического безумия.


Погрузитесь в этот хаотичный мир, полный неожиданных событий, коварных планов и нестандартных персонажей. Fallout: Pip-Booty — это игра, которая бросает вызов запретам и предлагает уникальный опыт для взрослых поклонников постапокалиптических приключений.


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Скачать Fallout: Pip-Booty (18+) 621 Мб Ссылка 2 621 Мб
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Старые версии Fallout: Pip-Booty (18+)
Version TG 0.1


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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