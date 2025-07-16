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Rovering to Sussex (18+)

Rovering to Sussex (18+) vChapter 4 v0.4.0

4
4
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Версия:
Chapter 4 v0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:30
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 206
Описание

Rovering to Sussex (18+) - Главному герою мы должны помочь адаптироваться на новом месте. Решения игрока повлияют на историю, позволяя вам испытать и исследовать множество различных романтических и сексуальных встреч.


Вступить в местный клуб и узнать о новых возможностях. Испытайте разнообразные отношения с представителями противоположного пола, как романтические, так и дружеские. Экспериментируйте с разными вкусами, от ванили до садомазо. Станьте более интимными, если хотите, и узнайте, каково это воплощать в жизнь свои самые захватывающие фантазии!


Информация о модах

Chapter 4 v0.4.0

📅 Добавлено 3 игровых дня
✍️ ~15 500 слов текста
🖼️ ~780 рендеров
🎬 20 анимаций
💋 6 (+1) откровенных сцен
🖼️ 2 бонусные галереи
🏅 2 достижения
1 викторина
🎮 1 мини-игра
🎵 8 музыкальных треков
🔊 28 звуковых эффектов
🌍 Добавлен испанский перевод

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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