Описание

Our Bright Days (18+) - История девочки-подростка, пытающейся разобраться в том, что произошло. Теперь у вас есть шанс вернуться к приключению, которое вы не закончили в первый раз. Вы можете играть в игру, создавать своего персонажа, планировать историю и наслаждаться ею снова и снова. Получайте удовольствие, играя в игру, действие которой разворачивается в современном обществе, с загадочной историей и в то же время экономьте! Есть много способов насладиться этим и создать свою собственную историю, когда закончите.





«Наших ярких днях» вы можете выбрать историю своего персонажа. Вас не заставят идти по одному пути с заранее определенными решениями. Среда живая и динамичная, и выбор игрока повлияет на его будущую историю!