Our Bright Days (18+) v0.2.0
Our Bright Days (18+) - История девочки-подростка, пытающейся разобраться в том, что произошло. Теперь у вас есть шанс вернуться к приключению, которое вы не закончили в первый раз. Вы можете играть в игру, создавать своего персонажа, планировать историю и наслаждаться ею снова и снова. Получайте удовольствие, играя в игру, действие которой разворачивается в современном обществе, с загадочной историей и в то же время экономьте! Есть много способов насладиться этим и создать свою собственную историю, когда закончите.
«Наших ярких днях» вы можете выбрать историю своего персонажа. Вас не заставят идти по одному пути с заранее определенными решениями. Среда живая и динамичная, и выбор игрока повлияет на его будущую историю!
Полная версия игры
Скачать Our Bright Days (18+) v0.2.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.