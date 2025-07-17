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Our Bright Days (18+)

Our Bright Days (18+) v0.2.0

41
0
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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 886
Описание

Our Bright Days (18+) - История девочки-подростка, пытающейся разобраться в том, что произошло. Теперь у вас есть шанс вернуться к приключению, которое вы не закончили в первый раз. Вы можете играть в игру, создавать своего персонажа, планировать историю и наслаждаться ею снова и снова. Получайте удовольствие, играя в игру, действие которой разворачивается в современном обществе, с загадочной историей и в то же время экономьте! Есть много способов насладиться этим и создать свою собственную историю, когда закончите.


«Наших ярких днях» вы можете выбрать историю своего персонажа. Вас не заставят идти по одному пути с заранее определенными решениями. Среда живая и динамичная, и выбор игрока повлияет на его будущую историю!


Информация о модах

Полная версия игры

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Our Bright Days (18+)


Комментарии (4)
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Серо
Серо 22 октября 2023 01:06
Игра заканчивается, где кто то новый сидит на диване в квартире?
+4
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Falger
Falger 18 июля 2023 01:58
Я снимаю шляпу, игра ебейшая, самая лучшая в данной категории, ооооооочень жду продолжение, гигов так на 10 контента такого
+8
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yumz1k
yumz1k 16 июля 2023 18:59
Это просто ебейшая игра 100/10 скачивайте не пожалеете
+5
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Like
Like 28 января 2023 18:26
Русский имеется
+6
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