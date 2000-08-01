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Edens Ritter X (Мод, урон)

Edens Ritter X (Мод, урон) 1.0.362

Налаживайте связи с 12 девочками-волшебницами
31
4
Скачать (125 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.0.362
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
31
Комментарии:
1
Просмотров:
50 770

Edens Ritter X - Думаете вариантов много? Какое отношение эта система Камисаман имеет к таинственной девушке по имени Камисаман, множеству демонов, волшебницам, миру в хаосе и загадочным исчезновениям? Как будущее изменится благодаря выбранным вами «вариантам»?


В юношеской истории, действие которой происходит в Сибуе, вы должны наладить связи с 12 девочками-волшебницами и помочь им найти свои внутренние «возможности», когда мальчики ведут их в бой. 3D бои волшебниц! Затем вы можете купить больше одежды в гаче, и она покажется вам милой или крутой. Автобой плавный, а система навыков гибкая.


Скучно и весело. Девочки занимались своими делами. Затем появились демоны и кошачье существо. Черный кот научил девочек создавать новые версии самих себя. Только девочки могут решить судьбу мира с помощью своих новых сил.


Молодая девушка по имени Ироха Асобе хочет стать волшебницей. У нее сильное чувство справедливости, она очень добрая и никогда не игнорирует того, кто попал в беду. Однако она, кажется, действует быстро, потому что делает все быстро. С самого детства лучшей подругой Ирохи была Каори Томонага. У Ирохи здравый смысл, но ее легко убедить и ею часто манипулируют.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Режим бога

3. Навык, который всегда можно использовать

4. Урон x20

5. Тупой враг

6. Отражение урона

7. Автопобеда

Скачать Edens Ritter X (Мод, урон) 1.0.362 взлом

MOD V1
125 Мб
MOD V2 (Fanza 18+)
125 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
125 Мб
MOD V2 (Ссылка 2) (Fanza 18+)
125 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Edens Ritter X (Мод, урон)


Комментарии (1)
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Foxy
Foxy 9 февраля 2024 07:39
А как играть в нее , если не коннектится абсолютно + неясности имеются в плане входа и перекидки на какой-то сайт
+2
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