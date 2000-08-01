Edens Ritter X - Думаете вариантов много? Какое отношение эта система Камисаман имеет к таинственной девушке по имени Камисаман, множеству демонов, волшебницам, миру в хаосе и загадочным исчезновениям? Как будущее изменится благодаря выбранным вами «вариантам»?





В юношеской истории, действие которой происходит в Сибуе, вы должны наладить связи с 12 девочками-волшебницами и помочь им найти свои внутренние «возможности», когда мальчики ведут их в бой. 3D бои волшебниц! Затем вы можете купить больше одежды в гаче, и она покажется вам милой или крутой. Автобой плавный, а система навыков гибкая.





Скучно и весело. Девочки занимались своими делами. Затем появились демоны и кошачье существо. Черный кот научил девочек создавать новые версии самих себя. Только девочки могут решить судьбу мира с помощью своих новых сил.





Молодая девушка по имени Ироха Асобе хочет стать волшебницей. У нее сильное чувство справедливости, она очень добрая и никогда не игнорирует того, кто попал в беду. Однако она, кажется, действует быстро, потому что делает все быстро. С самого детства лучшей подругой Ирохи была Каори Томонага. У Ирохи здравый смысл, но ее легко убедить и ею часто манипулируют.