Описание

The Intoxicating Flavor (18+) - это визуальная новелла 18+, разработанная командой разработчиков игр японской игровой студии Arte Pia. Игра отличается от других визуальных новелл тем, что написана для игроков мужского и женского пола. Итак, а также история, написанная авторами, выбранными разработчиками игры, вы можете без проблем проходить игру как угодно с обоими персонажами, имеющимися в вашей команде. Он также совершенно нелинейный. В визуальной новелле представлены романтические отношения с различными парами на любой вкус, например, те, что представлены в серии Isekai или в играх Urban Fantasy.