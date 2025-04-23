The Intoxicating Flavor (18+) - это визуальная новелла 18+, разработанная командой разработчиков игр японской игровой студии Arte Pia. Игра отличается от других визуальных новелл тем, что написана для игроков мужского и женского пола. Итак, а также история, написанная авторами, выбранными разработчиками игры, вы можете без проблем проходить игру как угодно с обоими персонажами, имеющимися в вашей команде. Он также совершенно нелинейный. В визуальной новелле представлены романтические отношения с различными парами на любой вкус, например, те, что представлены в серии Isekai или в играх Urban Fantasy.
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Старые версии The Intoxicating Flavor (18+)
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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