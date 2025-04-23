android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Intoxicating Flavor (18+)
The Intoxicating Flavor (18+)

The Intoxicating Flavor (18+) 0.11.7

38
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.11.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36 434
Скриншоты
Описание

The Intoxicating Flavor (18+) - это визуальная новелла 18+, разработанная командой разработчиков игр японской игровой студии Arte Pia. Игра отличается от других визуальных новелл тем, что написана для игроков мужского и женского пола. Итак, а также история, написанная авторами, выбранными разработчиками игры, вы можете без проблем проходить игру как угодно с обоими персонажами, имеющимися в вашей команде. Он также совершенно нелинейный. В визуальной новелле представлены романтические отношения с различными парами на любой вкус, например, те, что представлены в серии Isekai или в играх Urban Fantasy.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Игры 18+
Игры 18+

Скачать The Intoxicating Flavor (18+) v0.11.7 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать The Intoxicating Flavor (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии The Intoxicating Flavor (18+)
Version 0.11 Version 0.11.4 Version TG 0.11.4

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Shattered (18+)
Shattered (18+)
Version: 0.22
Lunas fall from grace (18+)
Lunas fall from grace (18+)
Version: 0.32
COED Conquest (18+)
COED Conquest (18+)
Version: 0.10
Edens Ritter X (Мод, урон)
Edens Ritter X (Мод, урон)
Version: 1.0.408
My Secret Fever (18+)
My Secret Fever (18+)
Version: 0.1.1
Drama in the Office (18+)
Drama in the Office (18+)
Version: 0.2
Vicious Circle (18+)
Vicious Circle (18+)
Version: 0.8
FAP Goddess (Мод, Урон)
FAP Goddess (Мод, Урон)
Version: 2.00.02.0927

Отзывы о The Intoxicating Flavor (18+)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Slava
Slava 24 августа 2024 13:36
Отличная игра-новелла с очень интересным сюжетом! 10 из 10.
В ожидании продолжения.
+6
Ответить