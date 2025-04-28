Описание

Never Saint — это визуальный роман для взрослых, содержащий темы для взрослых, сексуальный контент (включая несовершеннолетних персонажей) и язык. Некоторые сцены могут содержать явный вандализм. Соответствующее содержание может быть изменено без предупреждения.





Never Saint — захватывающая приключенческая игра с современной 3D-графикой и оригинальным сеттингом, созданная студией Dragonworks. Главный герой, превратившийся в человека при рождении, просыпается в мире, где он был перенесен в другое измерение заброшенным храмом, который имеет для него большое значение; эта новая игра понравится всем возрастам! Пожалуйста, не используйте материалы для взрослых! Этот визуальный роман включает в себя сцены откровенного содержания.