Never Saint (18+) 0.24
Never Saint — это визуальный роман для взрослых, содержащий темы для взрослых, сексуальный контент (включая несовершеннолетних персонажей) и язык. Некоторые сцены могут содержать явный вандализм. Соответствующее содержание может быть изменено без предупреждения.
Never Saint — захватывающая приключенческая игра с современной 3D-графикой и оригинальным сеттингом, созданная студией Dragonworks. Главный герой, превратившийся в человека при рождении, просыпается в мире, где он был перенесен в другое измерение заброшенным храмом, который имеет для него большое значение; эта новая игра понравится всем возрастам! Пожалуйста, не используйте материалы для взрослых! Этот визуальный роман включает в себя сцены откровенного содержания.
Never Saint 0.24.0
— Исправлена ошибка — исчезновение навигационного меню во время квеста Марии
— Мелкие исправления в боевой системе
— Уменьшено количество гринда для получения Кровавых и Золотых флаконов
— Система навигации на Android изменена на 4 направления (раньше было очень неудобно)
— 1 новая сцена с Маржори — расширенная
— 1 новая сцена с новым NPC — расширенная
— 1 новая анимация для повышения уровня любви у девушки
— 1 новая анимация при достижении текущего конца сюжетной линии девушки
Скачать Never Saint (18+) v0.24 MOD APK
Старые версии Never Saint (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.