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Never Saint (18+)

Never Saint (18+) 0.24

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Версия:
0.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 21:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 714 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32 533
Скриншоты
Описание

Never Saint — это визуальный роман для взрослых, содержащий темы для взрослых, сексуальный контент (включая несовершеннолетних персонажей) и язык. Некоторые сцены могут содержать явный вандализм. Соответствующее содержание может быть изменено без предупреждения.


Never Saint — захватывающая приключенческая игра с современной 3D-графикой и оригинальным сеттингом, созданная студией Dragonworks. Главный герой, превратившийся в человека при рождении, просыпается в мире, где он был перенесен в другое измерение заброшенным храмом, который имеет для него большое значение; эта новая игра понравится всем возрастам! Пожалуйста, не используйте материалы для взрослых! Этот визуальный роман включает в себя сцены откровенного содержания.


Информация о модах

Never Saint 0.24.0

— Исправлена ошибка — исчезновение навигационного меню во время квеста Марии
— Мелкие исправления в боевой системе
— Уменьшено количество гринда для получения Кровавых и Золотых флаконов
— Система навигации на Android изменена на 4 направления (раньше было очень неудобно)
— 1 новая сцена с Маржори — расширенная
— 1 новая сцена с новым NPC — расширенная
— 1 новая анимация для повышения уровня любви у девушки
— 1 новая анимация при достижении текущего конца сюжетной линии девушки

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Скачать Never Saint (18+) 714 Мб Ссылка 2 714 Мб
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Старые версии Never Saint (18+)
Version 0.21 Version TG 0.21

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Never Saint (18+)


Комментарии (3)
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Гость Cerber
Гость Cerber 13 февраля 2025 22:44
На других сайтах уже Обнова а тут пусто(
0
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Omegon
Omegon 21 октября 2024 15:58
Это старая версия на скриншотах которая на пк было игру разработчик уже раза 4 передевывал
+1
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Алекс
Алекс 27 ноября 2023 21:25
Почему игра не такая как на скринах
0
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