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Tales of home

Tales of home v0.1.1

История взросления любви и потерь в поиске ответов и самого себя

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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 08:08
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 846 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
65
Описание

Tales of Home — это атмосферная визуальная новелла с элементами драмы и интерактивного выбора, где ты играешь за юношу, недавно потерявшего отца. Чтобы поддержать семью, тебе придётся справляться с учёбой, домашними заботами и при этом расследовать тайны, которые оставил после себя отец. Кто он был на самом деле? С кем связан? Что скрывал? В этом неспешном, но эмоциональном путешествии ты будешь принимать решения, влияющие на сюжет, отношения и будущее всей семьи.


Ты встретишь множество интересных персонажей, включая женщин с непростой судьбой, собственной болью и скрытыми мотивами. Отношения с ними развиваются на фоне личной драмы, быта и расследования — каждый выбор имеет последствия. Игра тонко балансирует между повседневностью и внутренними конфликтами, заставляя задуматься о доверии, семье и правде. Tales of Home — это не просто история, это взросление сквозь боль и любовь, в поиске смысла и будущего. Ты готов узнать, кем был твой отец… и кем станешь ты?


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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