Описание

Tales of Home — это атмосферная визуальная новелла с элементами драмы и интерактивного выбора, где ты играешь за юношу, недавно потерявшего отца. Чтобы поддержать семью, тебе придётся справляться с учёбой, домашними заботами и при этом расследовать тайны, которые оставил после себя отец. Кто он был на самом деле? С кем связан? Что скрывал? В этом неспешном, но эмоциональном путешествии ты будешь принимать решения, влияющие на сюжет, отношения и будущее всей семьи.





Ты встретишь множество интересных персонажей, включая женщин с непростой судьбой, собственной болью и скрытыми мотивами. Отношения с ними развиваются на фоне личной драмы, быта и расследования — каждый выбор имеет последствия. Игра тонко балансирует между повседневностью и внутренними конфликтами, заставляя задуматься о доверии, семье и правде. Tales of Home — это не просто история, это взросление сквозь боль и любовь, в поиске смысла и будущего. Ты готов узнать, кем был твой отец… и кем станешь ты?