Eldoria (18+) v0.1
Две вселенные, один конфликт: выбери сторону в фэнтези-драме с демонами и интригами
Eldoria (18+) — это сюжетный визуальный роман с элементами RPG и откровенного контента, действие которого разворачивается на стыке двух миров: Земли и магического измерения Эльдория. Перемещения между ними стали обыденностью, но не все используют эту силу во благо. Когда загадочная фракция решает захватить обе планеты, всё меняется. Ты играешь за полудемона, скрывающего свою природу, но однажды всё выходит из-под контроля — и ты оказываешься в центре конфликта мирового масштаба.
Ждут фракционные войны, моральные выборы, политические интриги, соблазны и опасности, которые требуют не только силы, но и рассудка. Кто ты — шпион, предатель, герой или разрушитель? Развивай отношения, принимай взрослые решения и вливайся в сложную паутину лояльностей и желаний. Eldoria (18+) — это не просто откровенная история, а мрачная фэнтези-драма о власти, идентичности и цене, которую приходится платить за собственную свободу.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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