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Karma’s Revenge (18+)

Karma’s Revenge (18+) vChapter 1 Part 1

Отомсти за прошлое: помоги Карме завершить кровавую историю, начавшуюся 10 лет назад

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Версия:
Chapter 1 Part 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 344 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Karma’s Revenge — это тёмная и эмоционально насыщенная интерактивная история о мести, боли и справедливости. Когда-то тихий дом в глуши стал местом бойни: таинственные нападавшие уничтожили всю семью девочки по имени Карма. Она выжила чудом. Десять лет спустя она возвращается — не жертвой, а охотницей. Твоя задача — сопровождать её на этом мрачном пути, принимая решения, которые определят судьбу каждого, кто окажется у неё на пути.


Игра предлагает уникальные анимации, вариативный геймплей и мрачную атмосферу, в которой каждое действие имеет последствия. Погрузись в напряжённый сюжет, исследуй скрытую правду о той ночи и решай, насколько далеко Карма готова зайти. Это не просто история мести — это история взросления, боли и права на гнев. И, возможно, очищения. Готов ли ты встать на сторону той, кто потеряла всё?


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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