Karma’s Revenge (18+) vChapter 1 Part 1
Отомсти за прошлое: помоги Карме завершить кровавую историю, начавшуюся 10 лет назад
Karma’s Revenge — это тёмная и эмоционально насыщенная интерактивная история о мести, боли и справедливости. Когда-то тихий дом в глуши стал местом бойни: таинственные нападавшие уничтожили всю семью девочки по имени Карма. Она выжила чудом. Десять лет спустя она возвращается — не жертвой, а охотницей. Твоя задача — сопровождать её на этом мрачном пути, принимая решения, которые определят судьбу каждого, кто окажется у неё на пути.
Игра предлагает уникальные анимации, вариативный геймплей и мрачную атмосферу, в которой каждое действие имеет последствия. Погрузись в напряжённый сюжет, исследуй скрытую правду о той ночи и решай, насколько далеко Карма готова зайти. Это не просто история мести — это история взросления, боли и права на гнев. И, возможно, очищения. Готов ли ты встать на сторону той, кто потеряла всё?
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