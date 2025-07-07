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DragonDong (18+)

DragonDong (18+) v0.5

Спаси свою родословную. Или хотя бы повеселись по пути

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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 984 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31
Описание

DragonDong (18+) — это откровенное фэнтези-приключение, в котором ты играешь за последнего представителя древней расы драконов — харизматичного, полулегендарного героя из страны Skyradia. Чтобы продолжить свою кровную линию, тебе предстоит исследовать мир и соблазнять женщин по всему свету, но похоть — далеко не единственный мотив. Где-то там, в тенях прошлого, спрятаны ответы о судьбе твоих предков и причинах их исчезновения. Путь будет жарким — во всех смыслах.


Тебя ждут захватывающие путешествия, неожиданные сюжетные повороты и множество ярких спутниц с уникальными характерами, желаниями и навыками. Кто-то поможет тебе в бою, другие предложат более… интимную форму поддержки. Решения, которые ты принимаешь, влияют на развитие отношений, сцены и ход истории. DragonDong сочетает юмор, фансервис, фэнтезийные элементы и пикантный контент в одной странной, но запоминающейся RPG. Пора показать миру, на что способен последний из своего рода.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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