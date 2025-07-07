Описание

DragonDong (18+) — это откровенное фэнтези-приключение, в котором ты играешь за последнего представителя древней расы драконов — харизматичного, полулегендарного героя из страны Skyradia. Чтобы продолжить свою кровную линию, тебе предстоит исследовать мир и соблазнять женщин по всему свету, но похоть — далеко не единственный мотив. Где-то там, в тенях прошлого, спрятаны ответы о судьбе твоих предков и причинах их исчезновения. Путь будет жарким — во всех смыслах.





Тебя ждут захватывающие путешествия, неожиданные сюжетные повороты и множество ярких спутниц с уникальными характерами, желаниями и навыками. Кто-то поможет тебе в бою, другие предложат более… интимную форму поддержки. Решения, которые ты принимаешь, влияют на развитие отношений, сцены и ход истории. DragonDong сочетает юмор, фансервис, фэнтезийные элементы и пикантный контент в одной странной, но запоминающейся RPG. Пора показать миру, на что способен последний из своего рода.