DragonDong (18+) — это откровенное фэнтези-приключение, в котором ты играешь за последнего представителя древней расы драконов — харизматичного, полулегендарного героя из страны Skyradia. Чтобы продолжить свою кровную линию, тебе предстоит исследовать мир и соблазнять женщин по всему свету, но похоть — далеко не единственный мотив. Где-то там, в тенях прошлого, спрятаны ответы о судьбе твоих предков и причинах их исчезновения. Путь будет жарким — во всех смыслах.
Тебя ждут захватывающие путешествия, неожиданные сюжетные повороты и множество ярких спутниц с уникальными характерами, желаниями и навыками. Кто-то поможет тебе в бою, другие предложат более… интимную форму поддержки. Решения, которые ты принимаешь, влияют на развитие отношений, сцены и ход истории. DragonDong сочетает юмор, фансервис, фэнтезийные элементы и пикантный контент в одной странной, но запоминающейся RPG. Пора показать миру, на что способен последний из своего рода.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.