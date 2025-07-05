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Bunkered with Femboy (18+)

Bunkered with Femboy (18+) v0.1

Два незнакомца, одно убежище и свобода выбирать, чем всё закончится

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание

Bunkered with Femboy (18+) — это визуальный роман с элементами песочницы, выполненный в приятной рисованной графике и ориентированный на интерактивные отношения, откровенные сцены и выбор, влияющий на развитие событий. Ты играешь за парня, который только переехал в новый дом, но вместо того чтобы распаковать коробки — он оказывается в изолированном убежище из-за внезапной природной катастрофы. Вместе с ним в бункере оказывается и другой жилец, с которым ты даже не успел познакомиться. Теперь вы вдвоём — заперты. И только тебе решать, что из этого получится.


Игра позволяет управлять сюжетом через выборы, развивать отношения, флиртовать, избегать неловких ситуаций или наоборот — провоцировать их. Уютный интерьер, продуманная визуальная подача и свобода действий делают Bunkered with Femboy не просто набором сцен, а гибкой историей, которую ты пишешь сам. Поддерживаются разные стили прохождения: от дружбы до близости. Главное — прислушиваться к себе… и к тому, кто теперь делит с тобой это пространство.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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