Bunkered with Femboy (18+) v0.1
Два незнакомца, одно убежище и свобода выбирать, чем всё закончится
Bunkered with Femboy (18+) — это визуальный роман с элементами песочницы, выполненный в приятной рисованной графике и ориентированный на интерактивные отношения, откровенные сцены и выбор, влияющий на развитие событий. Ты играешь за парня, который только переехал в новый дом, но вместо того чтобы распаковать коробки — он оказывается в изолированном убежище из-за внезапной природной катастрофы. Вместе с ним в бункере оказывается и другой жилец, с которым ты даже не успел познакомиться. Теперь вы вдвоём — заперты. И только тебе решать, что из этого получится.
Игра позволяет управлять сюжетом через выборы, развивать отношения, флиртовать, избегать неловких ситуаций или наоборот — провоцировать их. Уютный интерьер, продуманная визуальная подача и свобода действий делают Bunkered with Femboy не просто набором сцен, а гибкой историей, которую ты пишешь сам. Поддерживаются разные стили прохождения: от дружбы до близости. Главное — прислушиваться к себе… и к тому, кто теперь делит с тобой это пространство.
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