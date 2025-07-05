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Androids at Your Service (18+)

Androids at Your Service (18+) v0.1.00

Секс-андроиды, техобслуживание и бизнес на грани закона

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Версия:
0.1.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Androids at Your Service (18+) — это взрослый симулятор в духе киберпанка, где ты управляешь полуподпольной мастерской по сборке и настройке сервисных андроидов. Ты — обычный техник, оказавшийся по уши в чужих фантазиях, нестабильных машинах и корпоративных интригах. Здесь всё держится на тонком балансе: нужно собирать модели по запросам клиентов, тестировать их, устранять сбои, делать техобслуживание и развивать бизнес, не сгорев по пути от перегрузки, соблазнов и моральных дилемм. Работаешь — зарабатываешь, зеваешь — теряешь всё.


События разворачиваются в будущем, где искусственный интеллект — обыденность, а запретное давно стало рыночным. Но даже в мире, где у каждого есть персональный андроид-компаньон, остаются теневые схемы, неожиданные поломки и ситуации, в которых эмоции мешают логике. Прокачивай цех, общайся с персонажами, принимай неоднозначные решения и строй свою карьеру в индустрии, где каждый заказ может стать последним. Главное — не забывай, что ты не один в этой игре. И не все довольны тем, чем ты занимаешься.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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