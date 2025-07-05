Androids at Your Service (18+) v0.1.00
Секс-андроиды, техобслуживание и бизнес на грани закона
Androids at Your Service (18+) — это взрослый симулятор в духе киберпанка, где ты управляешь полуподпольной мастерской по сборке и настройке сервисных андроидов. Ты — обычный техник, оказавшийся по уши в чужих фантазиях, нестабильных машинах и корпоративных интригах. Здесь всё держится на тонком балансе: нужно собирать модели по запросам клиентов, тестировать их, устранять сбои, делать техобслуживание и развивать бизнес, не сгорев по пути от перегрузки, соблазнов и моральных дилемм. Работаешь — зарабатываешь, зеваешь — теряешь всё.
События разворачиваются в будущем, где искусственный интеллект — обыденность, а запретное давно стало рыночным. Но даже в мире, где у каждого есть персональный андроид-компаньон, остаются теневые схемы, неожиданные поломки и ситуации, в которых эмоции мешают логике. Прокачивай цех, общайся с персонажами, принимай неоднозначные решения и строй свою карьеру в индустрии, где каждый заказ может стать последним. Главное — не забывай, что ты не один в этой игре. И не все довольны тем, чем ты занимаешься.
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Скачать Androids at Your Service (18+) v0.1.00 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.