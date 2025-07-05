Описание

Androids at Your Service (18+) — это взрослый симулятор в духе киберпанка, где ты управляешь полуподпольной мастерской по сборке и настройке сервисных андроидов. Ты — обычный техник, оказавшийся по уши в чужих фантазиях, нестабильных машинах и корпоративных интригах. Здесь всё держится на тонком балансе: нужно собирать модели по запросам клиентов, тестировать их, устранять сбои, делать техобслуживание и развивать бизнес, не сгорев по пути от перегрузки, соблазнов и моральных дилемм. Работаешь — зарабатываешь, зеваешь — теряешь всё.





События разворачиваются в будущем, где искусственный интеллект — обыденность, а запретное давно стало рыночным. Но даже в мире, где у каждого есть персональный андроид-компаньон, остаются теневые схемы, неожиданные поломки и ситуации, в которых эмоции мешают логике. Прокачивай цех, общайся с персонажами, принимай неоднозначные решения и строй свою карьеру в индустрии, где каждый заказ может стать последним. Главное — не забывай, что ты не один в этой игре. И не все довольны тем, чем ты занимаешься.