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Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School (18+)

Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School (18+) vFinal

Победи семерых красавиц-монстров и найди дорогу домой, рискуя своей душой

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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 363 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School — пошаговая RPG про побег из школы, где коридоры мерцают свечами, а на каждом перекрёстке ждёт девушка-чудовище. Ты открываешь глаза после полночного гонга, делаешь ход, выбираешь приём и пробуешь раскусить повадки соперницы, пока духи тянут к выходу. Пятиминутная петля проста: болтай, блефуй, контри заклинание и решай, рискнуть ли очками в обмен на тайный проход. Мир людей тает за спиной, словно мел в руках учителя.


Твой арсенал раскрывается через тактические дуэли соблазнения: точная реплика ломает щит эго, ловкий жест связывает когти, а промах отдаёт ход врагу. Экипируй духи-талисманы, усиливай карты и открывай гибридные классы — каждое улучшение меняет тактику. Помни про разветвлённые выборы в диалогах: они дают скрытые навыки и ведут к разным концовкам, где можно спасти душу… или оставить её в шелесте кимоно. Пройди весь маршрут и вернись с правдой, если хватит воли.


Информация о модах

Портировано на Android

— может не работать на некоторых устройствах

Платный Разблокирован

Перевод на английский

Без цензуры

Читы

– золото, восстановление, статистика, lvl10

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

Скачать Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School (18+) vFinal MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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