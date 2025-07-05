Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School (18+) vFinal
Победи семерых красавиц-монстров и найди дорогу домой, рискуя своей душой
Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School — пошаговая RPG про побег из школы, где коридоры мерцают свечами, а на каждом перекрёстке ждёт девушка-чудовище. Ты открываешь глаза после полночного гонга, делаешь ход, выбираешь приём и пробуешь раскусить повадки соперницы, пока духи тянут к выходу. Пятиминутная петля проста: болтай, блефуй, контри заклинание и решай, рискнуть ли очками в обмен на тайный проход. Мир людей тает за спиной, словно мел в руках учителя.
Твой арсенал раскрывается через тактические дуэли соблазнения: точная реплика ломает щит эго, ловкий жест связывает когти, а промах отдаёт ход врагу. Экипируй духи-талисманы, усиливай карты и открывай гибридные классы — каждое улучшение меняет тактику. Помни про разветвлённые выборы в диалогах: они дают скрытые навыки и ведут к разным концовкам, где можно спасти душу… или оставить её в шелесте кимоно. Пройди весь маршрут и вернись с правдой, если хватит воли.
Портировано на Android
— может не работать на некоторых устройствах
Платный Разблокирован
Перевод на английский
Без цензуры
Читы
– золото, восстановление, статистика, lvl10
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