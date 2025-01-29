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Lost in the World of Succubi (18+)

Lost in the World of Succubi (18+) 1.01

Побег из мира искушений: сможете ли вы найти дорогу домой?
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Версия:
1.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
134
Скриншоты
Описание

Lost in the World of Succubi (18+) — это ретро-стилизованный ролевой экшен-платформер с динамичными сражениями, исследованием загадочного мира и множеством неожиданных сюжетных поворотов. Главный герой, засыпая, не ожидал, что окажется в ловушке таинственного измерения, населённого коварными существами. Однако хитроумное нападение провалилось, и теперь он сам оказался пленником этого мира.


Чтобы вернуться домой, вам предстоит сражаться, собирать ресурсы, находить полезное снаряжение и разгадывать тайны этого места. Вас ждёт классический экшен с системой инвентаря, оружия и улучшений. Lost in the World of Succubi предлагает уникальный стиль, атмосферный геймплей и интересные механики, которые делают игру отличным выбором для любителей ретро-экшенов с элементами выживания и исследования.


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Скачать Lost in the World of Succubi (18+) 163 Мб Ссылка 2 163 Мб

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