Описание

Despair (18+) — это стильный визуальный роман, сочетающий анимешную эстетику, глубокий сюжет и интригующие взаимоотношения. Главный герой, переживший личную катастрофу, пытается найти своё место в мире и новый смысл жизни. Ради этого он решается на кардинальные перемены: переезжает в другую страну и продолжает учёбу в необычном учебном заведении, которое никак не соответствует его привилегированному прошлому.





Там его ждут странные, харизматичные и порой сумасшедшие личности, неожиданные приключения и эмоции, которые вновь заставят его столкнуться с призраками прошлого. Despair (18+) предлагает не просто откровенные сцены, а историю о внутренней борьбе, адаптации и поиске себя в мире, который не всегда даёт второй шанс. Сможет ли герой справиться со своим отчаянием или погрузится в него ещё глубже? Всё зависит от вас.