Описание

No Expectation — это эмоциональный визуальный роман, где судьба дарит вам возможность изменить прошлое. После нескольких лет разлуки вы встречаетесь со своим лучшим другом накануне его свадьбы, исполняя роль шафера. Но этот уикенд становится для вас особенным не только из-за торжества — ведь с вами здесь и его сестра, девушка, к которой вы всегда испытывали чувства. Может ли это быть шансом наконец-то признаться в своих эмоциях?





История предлагает глубокий сюжет с реалистичными взаимоотношениями, важными решениями и неожиданными поворотами. Хотя в игре присутствует эротический контент, он не является главным элементом, а лишь дополняет атмосферу искренних чувств и переживаний. No Expectation — это романтическое путешествие о выборе, втором шансе и возможностях, которые преподносит жизнь.