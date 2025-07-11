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CrystaLis (18+)

CrystaLis (18+) v0.1.0

Когда кошмары становятся реальностью: визуальный роман о грани сна и безумия

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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 961 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
170
Описание

CrystaLis (18+) — это атмосферный визуальный роман с акцентом на качественные рендеры, анимации и глубокую сюжетную проработку. Главный герой возвращается в родной город ради учёбы в престижном университете. Его временным домом становится уютное жилище старой подруги матери, где его встречает тёплая и дружелюбная атмосфера — особенно со стороны её дочери, радующейся возвращению друга детства. Всё кажется спокойным и правильным, но сны, что начинают мучить героя, становятся всё ярче, тревожнее и пугающе реальными.


Со временем он начинает терять ощущение грани между вымыслом и действительностью. Вокруг него появляются новые знакомые, каждый со своей маской, желаниями и тайнами. CrystaLis (18+) исследует темы доверия, восприятия реальности и эмоционального запутывания, не забывая про взрослую составляющую, деликатно вплетённую в сюжет. Сделаешь ли ты верный выбор? Или потеряешься в кошмаре, который может оказаться твоей новой реальностью?


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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