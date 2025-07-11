CrystaLis (18+) v0.1.0
Когда кошмары становятся реальностью: визуальный роман о грани сна и безумия
CrystaLis (18+) — это атмосферный визуальный роман с акцентом на качественные рендеры, анимации и глубокую сюжетную проработку. Главный герой возвращается в родной город ради учёбы в престижном университете. Его временным домом становится уютное жилище старой подруги матери, где его встречает тёплая и дружелюбная атмосфера — особенно со стороны её дочери, радующейся возвращению друга детства. Всё кажется спокойным и правильным, но сны, что начинают мучить героя, становятся всё ярче, тревожнее и пугающе реальными.
Со временем он начинает терять ощущение грани между вымыслом и действительностью. Вокруг него появляются новые знакомые, каждый со своей маской, желаниями и тайнами. CrystaLis (18+) исследует темы доверия, восприятия реальности и эмоционального запутывания, не забывая про взрослую составляющую, деликатно вплетённую в сюжет. Сделаешь ли ты верный выбор? Или потеряешься в кошмаре, который может оказаться твоей новой реальностью?
Полная версия
Скачать CrystaLis (18+) v0.1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.