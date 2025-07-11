Описание

CrystaLis (18+) — это атмосферный визуальный роман с акцентом на качественные рендеры, анимации и глубокую сюжетную проработку. Главный герой возвращается в родной город ради учёбы в престижном университете. Его временным домом становится уютное жилище старой подруги матери, где его встречает тёплая и дружелюбная атмосфера — особенно со стороны её дочери, радующейся возвращению друга детства. Всё кажется спокойным и правильным, но сны, что начинают мучить героя, становятся всё ярче, тревожнее и пугающе реальными.





Со временем он начинает терять ощущение грани между вымыслом и действительностью. Вокруг него появляются новые знакомые, каждый со своей маской, желаниями и тайнами. CrystaLis (18+) исследует темы доверия, восприятия реальности и эмоционального запутывания, не забывая про взрослую составляющую, деликатно вплетённую в сюжет. Сделаешь ли ты верный выбор? Или потеряешься в кошмаре, который может оказаться твоей новой реальностью?