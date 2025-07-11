Информация о модах

v0.4

📸 Контент:

– 1334 Full-HD рендера

– 73 Full-HD анимации

– 18 музыкальных треков

– 8 звуковых эффектов

– 4 разблокируемых специальных рендера

🧩 Новые функции:

– Добавлен глоссарий на экран информации

– В галерее повторов теперь есть флажки — несколько флажков означают, что в сцене есть дополнительные варианты, зависящие от:

• прошлых выборов

• очков персонажей

• развращённости или добродетели

– Новое ответвление в клубной сцене:

• если выбрать Райли после Кэти и вы состоите в отношениях с Кэти, теперь можно отказаться от близости с Райли

• рекомендовано переиграть сцену, если вы на пути Кэти — решение будет важно позже

– Поддержка Discord Rich Presence (можно отключить в настройках конфиденциальности Discord)

– Новый значок для режима слайд-шоу — можно поставить на паузу текущий рендер (работает пока только в одной сцене этого обновления, позже будет расширено)

– Добавлены "пет-неймы" (уменьшительно-ласкательные прозвища) для Октавии и Лю в новых эротических сценах:

• можно менять, как вы называете персонажа и как он называет вас

• пока работает только в некоторых сценах этого обновления

• в будущем будет добавлено для других персонажей и сцен, с возможностью менять через экран персонажа

🛠️ Исправления:

– Исправлены опечатки и улучшены некоторые диалоги

– Небольшие правки в предыдущих сценах — новую игру начинать не нужно