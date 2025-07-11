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How To Fix The Future (18+)

How To Fix The Future (18+) v0.4.0

18
4
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Нужно обновить?
Версия:
0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:55
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 746
Описание

How To Fix The Future (18+) - О чем вы думаете в первую очередь, когда слышите слово «сексуальный»?

В этом отмеченном наградами визуальном романе главный герой либо избежит наказания за свое преступление, либо будет пойман и отправлен в тюрьму. Поговорите с Рэйвен, безрассудной баристой/ведьмой, которая использует магию, чтобы открывать двери в другие таинственные миры. Что произойдет, когда они узнают, что вы пытаетесь сбежать? Помогут ли они вам?


Стать частью визуального исследования, которое включает в себя хорошо проработанную сюжетную линию, очаровательных персонажей и решение головоломок, смешанных с полными адреналина приключениями, которые перенесут вас в самое захватывающее путешествие в вашей жизни.


Информация о модах

v0.4

📸 Контент:

– 1334 Full-HD рендера
– 73 Full-HD анимации
– 18 музыкальных треков
– 8 звуковых эффектов
– 4 разблокируемых специальных рендера

🧩 Новые функции:

– Добавлен глоссарий на экран информации
– В галерее повторов теперь есть флажки — несколько флажков означают, что в сцене есть дополнительные варианты, зависящие от:
 • прошлых выборов
 • очков персонажей
 • развращённости или добродетели
Новое ответвление в клубной сцене:
 • если выбрать Райли после Кэти и вы состоите в отношениях с Кэти, теперь можно отказаться от близости с Райли
 • рекомендовано переиграть сцену, если вы на пути Кэти — решение будет важно позже
– Поддержка Discord Rich Presence (можно отключить в настройках конфиденциальности Discord)
– Новый значок для режима слайд-шоу — можно поставить на паузу текущий рендер (работает пока только в одной сцене этого обновления, позже будет расширено)
– Добавлены "пет-неймы" (уменьшительно-ласкательные прозвища) для Октавии и Лю в новых эротических сценах:
 • можно менять, как вы называете персонажа и как он называет вас
 • пока работает только в некоторых сценах этого обновления
 • в будущем будет добавлено для других персонажей и сцен, с возможностью менять через экран персонажа

🛠️ Исправления:

– Исправлены опечатки и улучшены некоторые диалоги
– Небольшие правки в предыдущих сценах — новую игру начинать не нужно

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о How To Fix The Future (18+)


Комментарии (3)
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Коля
Коля 4 июля 2025 21:13
Boston, нет
0
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Boston
Boston 31 декабря 2023 23:13
На русском???
0
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Nesterxxl
Nesterxxl 20 ноября 2022 23:07
Игра просто космос. Но очень короткая.
+6
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