How To Fix The Future (18+) v0.4.0
How To Fix The Future (18+) - О чем вы думаете в первую очередь, когда слышите слово «сексуальный»?
В этом отмеченном наградами визуальном романе главный герой либо избежит наказания за свое преступление, либо будет пойман и отправлен в тюрьму. Поговорите с Рэйвен, безрассудной баристой/ведьмой, которая использует магию, чтобы открывать двери в другие таинственные миры. Что произойдет, когда они узнают, что вы пытаетесь сбежать? Помогут ли они вам?
Стать частью визуального исследования, которое включает в себя хорошо проработанную сюжетную линию, очаровательных персонажей и решение головоломок, смешанных с полными адреналина приключениями, которые перенесут вас в самое захватывающее путешествие в вашей жизни.
v0.4
📸 Контент:
– 1334 Full-HD рендера
– 73 Full-HD анимации
– 18 музыкальных треков
– 8 звуковых эффектов
– 4 разблокируемых специальных рендера
🧩 Новые функции:
– Добавлен глоссарий на экран информации
– В галерее повторов теперь есть флажки — несколько флажков означают, что в сцене есть дополнительные варианты, зависящие от:
• прошлых выборов
• очков персонажей
• развращённости или добродетели
– Новое ответвление в клубной сцене:
• если выбрать Райли после Кэти и вы состоите в отношениях с Кэти, теперь можно отказаться от близости с Райли
• рекомендовано переиграть сцену, если вы на пути Кэти — решение будет важно позже
– Поддержка Discord Rich Presence (можно отключить в настройках конфиденциальности Discord)
– Новый значок для режима слайд-шоу — можно поставить на паузу текущий рендер (работает пока только в одной сцене этого обновления, позже будет расширено)
– Добавлены "пет-неймы" (уменьшительно-ласкательные прозвища) для Октавии и Лю в новых эротических сценах:
• можно менять, как вы называете персонажа и как он называет вас
• пока работает только в некоторых сценах этого обновления
• в будущем будет добавлено для других персонажей и сцен, с возможностью менять через экран персонажа
🛠️ Исправления:
– Исправлены опечатки и улучшены некоторые диалоги
– Небольшие правки в предыдущих сценах — новую игру начинать не нужно
Скачать How To Fix The Future (18+) v0.4.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.