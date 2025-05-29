Описание

The Office Wife — визуальный роман 18+, в котором ты играешь за Стейси Джонс — молодую замужнюю женщину, недавно устроившуюся в обычный офис. Рутинные дни сменяются чем-то совсем иным, когда в её руки попадает таинственный амулет. С этого момента Стейси начинает ощущать всплеск эмоций, импульсов и фантазий, которых раньше избегала или не осознавала. Она пробуждается — и в прямом, и в метафорическом смысле — и идёт навстречу новым, всё более дерзким ситуациям.





The Office Wife сочетает откровенность с сюжетной динамикой: каждый выбор влияет на то, насколько далеко зайдёт Стейси, с кем она сблизится и что пожертвует. Развиваются ветки с коллегами, начальством, друзьями и даже мужем, который тоже начинает что-то подозревать. Прогресс сохраняется, сцены детализированы, а раскрытие персонажа подаётся через эмоции, диалоги и действия. Если тебе интересна история о границах, желаниях и личных трансформациях — загляни в офис вместе со Стейси.