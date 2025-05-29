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The Office Wife (18+)

The Office Wife (18+) 0.92.1

Амулет, желания и новая Стейси — офис давно не будет прежним
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Версия:
0.92.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Требуется места:
≈ 753 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42 810
Скриншоты
Описание

The Office Wife — визуальный роман 18+, в котором ты играешь за Стейси Джонс — молодую замужнюю женщину, недавно устроившуюся в обычный офис. Рутинные дни сменяются чем-то совсем иным, когда в её руки попадает таинственный амулет. С этого момента Стейси начинает ощущать всплеск эмоций, импульсов и фантазий, которых раньше избегала или не осознавала. Она пробуждается — и в прямом, и в метафорическом смысле — и идёт навстречу новым, всё более дерзким ситуациям.


The Office Wife сочетает откровенность с сюжетной динамикой: каждый выбор влияет на то, насколько далеко зайдёт Стейси, с кем она сблизится и что пожертвует. Развиваются ветки с коллегами, начальством, друзьями и даже мужем, который тоже начинает что-то подозревать. Прогресс сохраняется, сцены детализированы, а раскрытие персонажа подаётся через эмоции, диалоги и действия. Если тебе интересна история о границах, желаниях и личных трансформациях — загляни в офис вместе со Стейси.


Информация о модах

Полная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать The Office Wife (18+) v0.92.1 MOD APK

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Старые версии The Office Wife (18+)
Version 0.91.2 Version TG 0.91.2

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о The Office Wife (18+)


Комментарии (1)
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Giiggga
Giiggga 19 января 2025 19:44
Не открывается. Пишет не ориг приложение
+2
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