android-1.ru / Игры / Эротические игры / Come Home (18+)
Come Home (18+)

Come Home (18+) 8.18.4 Premium

12
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
8.18.4 Premium
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 509
Скриншоты
Описание

Никогда больше не покупайте другую игру. Это визуальная новелла для взрослой аудитории геймеров, с черным чувством юмора. Вы будете сопровождать главного героя во время его поспешного возвращения домой после нескольких лет обучения за границей. Его отец пропал без вести, и он приезжает в родной город, чтобы найти его.


Полиция пожимает плечами, но дома тоже нет указаний на его возвращение, и у него начинает возникать ощущение, что что-то не так. Come Home — это визуальная новелла, которая подарит вам часы развлечений и тайн. Эта история позволяет вам исследовать интригующую историю, полную поворотов, когда вы узнаете, что произошло, пока ваш главный герой отсутствовал.

Играть за взрослого геймера, возвращающегося в родной город через некоторое время.


Информация о модах

Полная версия игры

Показать полностью
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Come Home (18+) v8.18.4 Premium MOD APK

Скачать Come Home (18+) 2.2 Гб Ссылка 2 2.2 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии Come Home (18+)
Version 7.17.3 Version 8.18.1 Version 8.18.2 Version 0.8.18.4 Version TG 0.8.18.4 Version TG 8.18.2 Version TG 8.18.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Summer Scent (18+)
Summer Scent (18+)
Version: 0.6.5
Shale Hill Secrets (18+)
Shale Hill Secrets (18+)
Version: 0.18.4
Wizards Adventures (Merlin) (18+)
Wizards Adventures (Merlin) (18+)
Version: 0.1.36.0
Infinity: Love or Lust (18+)
Infinity: Love or Lust (18+)
Version: R21
The Singer (18+)
The Singer (18+)
Version: 0.75 Part 2
Eros Fantasy (18+) (Мод, Режим бога)
Eros Fantasy (18+) (Мод, Режим бога)
Version: 1.18.8
The Genesis Order (18+)
The Genesis Order (18+)
Version: 1.04
Element-174 (18+)
Element-174 (18+)
Version: 0.24

Отзывы о Come Home (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив