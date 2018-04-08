Описание

Никогда больше не покупайте другую игру. Это визуальная новелла для взрослой аудитории геймеров, с черным чувством юмора. Вы будете сопровождать главного героя во время его поспешного возвращения домой после нескольких лет обучения за границей. Его отец пропал без вести, и он приезжает в родной город, чтобы найти его.





Полиция пожимает плечами, но дома тоже нет указаний на его возвращение, и у него начинает возникать ощущение, что что-то не так. Come Home — это визуальная новелла, которая подарит вам часы развлечений и тайн. Эта история позволяет вам исследовать интригующую историю, полную поворотов, когда вы узнаете, что произошло, пока ваш главный герой отсутствовал.

Играть за взрослого геймера, возвращающегося в родной город через некоторое время.