Описание

Element-174 (18+) - Жизненно важное решение, которое определит ход вашей жизни!

Ваша жизнь, какой вы ее знали, угасает. Вы попадаете в глубокий и сложный новый мир с неизвестными и выборами, которые могут помочь определить ваше будущее. В течение дня вы обнаружите, что участвуете в ряде решений, которые определят, кем вы станете и как будет разворачиваться ваша история. С нашим разветвленным повествованием, рейтингом 18+ и реалистичной взрослой ситуацией вы никогда не узнаете, какой выбор ждет вас дальше! Каждое ваше решение имеет значение!

Возьмите эту историю, которая так или иначе будет мучить вас.