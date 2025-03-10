Версия:
0.25c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 764 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 398
Описание
Element-174 (18+) - Жизненно важное решение, которое определит ход вашей жизни!
Ваша жизнь, какой вы ее знали, угасает. Вы попадаете в глубокий и сложный новый мир с неизвестными и выборами, которые могут помочь определить ваше будущее. В течение дня вы обнаружите, что участвуете в ряде решений, которые определят, кем вы станете и как будет разворачиваться ваша история. С нашим разветвленным повествованием, рейтингом 18+ и реалистичной взрослой ситуацией вы никогда не узнаете, какой выбор ждет вас дальше! Каждое ваше решение имеет значение!
Возьмите эту историю, которая так или иначе будет мучить вас.
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