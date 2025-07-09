NTR'd by Clumsiness (18+) v1.0.0
Испытай грани доверия и тайных желаний, когда помощь оборачивается искушением
NTR’d by Clumsiness — интерактивная визуальная драма, где юный Джефф после гибели отца оказывается под опекой благородного Криса и его очаровательной жены. В камерном американском городке тебя ждут эмоциональные выборы и жизненные развилки: от настройки учебы в колледже до решения, как ответить на вспыхнувшие чувства. История разрастается ветвями: поддержишь ли ты семейную гармонию или позволишь скрытому влечению разрушить доверие, на котором строится их дом?
Каждый игровой день — это пяти-минутная петля: утренние беседы за кофе, походы на кампус, вечерние ужины, где случайный взгляд ломает привычный уклад. Накапливай уважение, открывай приватные диалоги и делай снимки-подсказки, постепенно раскрывая прошлое Криса и тайные эмоции Ханны. Хочешь увидеть иной исход? Система автосохранений и короткие главы поощряют перезапуски, а новая ветка открывает свежие сцены, дополнительные мысли героев и финальные диалоги, после которых сложно остаться хладнокровным. Попробуй удержать хрупкий баланс чувств или шагни в запретное — решать только тебе.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.