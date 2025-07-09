Описание

NTR’d by Clumsiness — интерактивная визуальная драма, где юный Джефф после гибели отца оказывается под опекой благородного Криса и его очаровательной жены. В камерном американском городке тебя ждут эмоциональные выборы и жизненные развилки: от настройки учебы в колледже до решения, как ответить на вспыхнувшие чувства. История разрастается ветвями: поддержишь ли ты семейную гармонию или позволишь скрытому влечению разрушить доверие, на котором строится их дом?





Каждый игровой день — это пяти-минутная петля: утренние беседы за кофе, походы на кампус, вечерние ужины, где случайный взгляд ломает привычный уклад. Накапливай уважение, открывай приватные диалоги и делай снимки-подсказки, постепенно раскрывая прошлое Криса и тайные эмоции Ханны. Хочешь увидеть иной исход? Система автосохранений и короткие главы поощряют перезапуски, а новая ветка открывает свежие сцены, дополнительные мысли героев и финальные диалоги, после которых сложно остаться хладнокровным. Попробуй удержать хрупкий баланс чувств или шагни в запретное — решать только тебе.