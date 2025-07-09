android-1.ru / Игры / Эротические игры / NTR'd by Clumsiness (18+)
NTR'd by Clumsiness (18+)

NTR'd by Clumsiness (18+) v1.0.0

Испытай грани доверия и тайных желаний, когда помощь оборачивается искушением

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hangover Cat
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 312 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
277
Описание

NTR’d by Clumsiness — интерактивная визуальная драма, где юный Джефф после гибели отца оказывается под опекой благородного Криса и его очаровательной жены. В камерном американском городке тебя ждут эмоциональные выборы и жизненные развилки: от настройки учебы в колледже до решения, как ответить на вспыхнувшие чувства. История разрастается ветвями: поддержишь ли ты семейную гармонию или позволишь скрытому влечению разрушить доверие, на котором строится их дом?


Каждый игровой день — это пяти-минутная петля: утренние беседы за кофе, походы на кампус, вечерние ужины, где случайный взгляд ломает привычный уклад. Накапливай уважение, открывай приватные диалоги и делай снимки-подсказки, постепенно раскрывая прошлое Криса и тайные эмоции Ханны. Хочешь увидеть иной исход? Система автосохранений и короткие главы поощряют перезапуски, а новая ветка открывает свежие сцены, дополнительные мысли героев и финальные диалоги, после которых сложно остаться хладнокровным. Попробуй удержать хрупкий баланс чувств или шагни в запретное — решать только тебе.


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+
 Теги темы: Unlocked

Скачать NTR'd by Clumsiness (18+) v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомление в Telegram без лишнего спама.
Скачать NTR'd by Clumsiness (18+) 312 Мб Ссылка 2 312 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Love&Bitch (18+)
Love&Bitch (18+)
Version: 1.0.0
Termine (18+)
Termine (18+)
Version: 1.19
DragonDong (18+)
DragonDong (18+)
Version: 0.5
Some Heroines Climb Up a Tower (18+)
Some Heroines Climb Up a Tower (18+)
Version: 2.102
Pussy Saga Mobile (Мод меню)
Pussy Saga Mobile (Мод меню)
Version: 1.82
Pocket Waifu (Мод, Много денег)
Pocket Waifu (Мод, Много денег)
Version: 1.69.1
Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School (18+)
Nagitsurugi: The Bewitching Seven Wonders of the School (18+)
Version: Final
Seduction of the Demon Queen (18+)
Seduction of the Demon Queen (18+)
Version: 0.2.2.8

Отзывы о NTR'd by Clumsiness (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив