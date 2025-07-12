Circumstantial Criteria (18+) v0.a
Старые связи, новые искушения: визуальный роман о прошлом, которое не хочет уходить
Circumstantial Criteria (18+) — это роман для взрослых с уклоном в драму, повседневность и скрытые желания, действие которого разворачивается после возвращения главного героя в родной город. Вынужденный перевестись ради учёбы, он оказывается в окружении людей из своего прошлого — друзей детства, бывших соседей, старых знакомых. Воспоминания всплывают, но многое изменилось: кто-то стал холодным, кто-то — интригующе другим. А между ними снова начинает формироваться нечто… зыбкое, притягательное и опасное.
История строится на неловких встречах, сближениях, недосказанностях, влечении и последствиях каждого твоего выбора. Это игра про контекст: о том, как случайные обстоятельства, однажды сплетённые воедино, могут превратиться в точку невозврата. Чем закончится возвращение? Теплом дружбы, разбитым сердцем или запоздалой страстью? Circumstantial Criteria — это взрослая, неспешная, но эмоционально заряженная история для тех, кто любит наблюдать, анализировать и, возможно, немного сожалеть.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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