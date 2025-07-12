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Circumstantial Criteria (18+)

Circumstantial Criteria (18+) v0.a

Старые связи, новые искушения: визуальный роман о прошлом, которое не хочет уходить

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Версия:
0.a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Circumstantial Criteria (18+) — это роман для взрослых с уклоном в драму, повседневность и скрытые желания, действие которого разворачивается после возвращения главного героя в родной город. Вынужденный перевестись ради учёбы, он оказывается в окружении людей из своего прошлого — друзей детства, бывших соседей, старых знакомых. Воспоминания всплывают, но многое изменилось: кто-то стал холодным, кто-то — интригующе другим. А между ними снова начинает формироваться нечто… зыбкое, притягательное и опасное.


История строится на неловких встречах, сближениях, недосказанностях, влечении и последствиях каждого твоего выбора. Это игра про контекст: о том, как случайные обстоятельства, однажды сплетённые воедино, могут превратиться в точку невозврата. Чем закончится возвращение? Теплом дружбы, разбитым сердцем или запоздалой страстью? Circumstantial Criteria — это взрослая, неспешная, но эмоционально заряженная история для тех, кто любит наблюдать, анализировать и, возможно, немного сожалеть.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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