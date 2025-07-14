Shackled (18+) v0.1
Мрачная визуальная новелла о власти, предательстве и соблазне
Shackled — это визуальный роман с мрачной атмосферой, элементами интриги и взрослым содержанием, где каждый выбор определяет твой путь. Ты начинаешь как сирота из провинции, но внезапное похищение переносит тебя в жестокий и порочный мир столицы, где выживает только самый хитрый и бескомпромиссный. Здесь не существует абсолютного добра — лишь тонкая грань между манипуляцией и доверием, страстью и властью.
Тебе предстоит решать, кем стать — покорным участником чужих игр или кукловодом в собственной. Мир Shackled полон эротического напряжения, сложных моральных выборов и политических интриг, а развитие персонажа зависит от твоих поступков. Постепенно ты сможешь раскрывать тайны прошлого, заводить опасные связи и выбирать между доминированием и подчинением. Готов ли ты рискнуть всем ради контроля — или позволишь другим управлять тобой?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.