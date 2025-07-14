Описание

Shackled — это визуальный роман с мрачной атмосферой, элементами интриги и взрослым содержанием, где каждый выбор определяет твой путь. Ты начинаешь как сирота из провинции, но внезапное похищение переносит тебя в жестокий и порочный мир столицы, где выживает только самый хитрый и бескомпромиссный. Здесь не существует абсолютного добра — лишь тонкая грань между манипуляцией и доверием, страстью и властью.





Тебе предстоит решать, кем стать — покорным участником чужих игр или кукловодом в собственной. Мир Shackled полон эротического напряжения, сложных моральных выборов и политических интриг, а развитие персонажа зависит от твоих поступков. Постепенно ты сможешь раскрывать тайны прошлого, заводить опасные связи и выбирать между доминированием и подчинением. Готов ли ты рискнуть всем ради контроля — или позволишь другим управлять тобой?