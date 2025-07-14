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Shackled (18+)

Shackled (18+) v0.1

Мрачная визуальная новелла о власти, предательстве и соблазне

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66
Описание

Shackled — это визуальный роман с мрачной атмосферой, элементами интриги и взрослым содержанием, где каждый выбор определяет твой путь. Ты начинаешь как сирота из провинции, но внезапное похищение переносит тебя в жестокий и порочный мир столицы, где выживает только самый хитрый и бескомпромиссный. Здесь не существует абсолютного добра — лишь тонкая грань между манипуляцией и доверием, страстью и властью.


Тебе предстоит решать, кем стать — покорным участником чужих игр или кукловодом в собственной. Мир Shackled полон эротического напряжения, сложных моральных выборов и политических интриг, а развитие персонажа зависит от твоих поступков. Постепенно ты сможешь раскрывать тайны прошлого, заводить опасные связи и выбирать между доминированием и подчинением. Готов ли ты рискнуть всем ради контроля — или позволишь другим управлять тобой?


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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