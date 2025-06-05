Описание

Between Her Toes — это визуальный роман для взрослой аудитории, погружающий в фантазийный мир размерного фетиша и доминирования. Игрок оказывается в необычной ситуации: уменьшенный до миниатюрного размера, он сталкивается с Хлоей — харизматичной и властной женщиной, которая с удовольствием использует своё положение, чтобы установить контроль и диктовать правила игры.





Проект предлагает две самостоятельные сюжетные линии, в которых можно исследовать разные сценарии взаимоотношений — от мягкого поддразнивания до полного подчинения. Визуальная часть дополнена режимом приближения, позволяющим детально рассматривать сцены. Озвученные диалоги, богатая анимация и десятки вариативных моментов делают игру насыщенным опытом для тех, кто интересуется тематикой фэнтезийных размеров и смены ролей.