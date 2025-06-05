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Between Her Toes (18+)

Between Her Toes (18+) Final

Когда ты размером с палец ноги, выбор больше не за тобой
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 212 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
52
Скриншоты
Описание

Between Her Toes — это визуальный роман для взрослой аудитории, погружающий в фантазийный мир размерного фетиша и доминирования. Игрок оказывается в необычной ситуации: уменьшенный до миниатюрного размера, он сталкивается с Хлоей — харизматичной и властной женщиной, которая с удовольствием использует своё положение, чтобы установить контроль и диктовать правила игры.


Проект предлагает две самостоятельные сюжетные линии, в которых можно исследовать разные сценарии взаимоотношений — от мягкого поддразнивания до полного подчинения. Визуальная часть дополнена режимом приближения, позволяющим детально рассматривать сцены. Озвученные диалоги, богатая анимация и десятки вариативных моментов делают игру насыщенным опытом для тех, кто интересуется тематикой фэнтезийных размеров и смены ролей.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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