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Murmur (18+)

Murmur (18+) 0.7

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Версия:
0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 179
Скриншоты
Описание

Murmur (18+) — это единственная в своем роде визуальная новелла, которая сочетает в себе зрелые темы, интересные сюжетные линии и ярких персонажей для создания незабываемого игрового опыта. Следуйте за 28-летним главным героем, который оказывается в неизвестном мире и отправляется в путешествие, полное сюрпризов, драмы и неожиданных поворотов. Murmur (18+) с широким спектром контента для любителей всех видов развлечений обязательно увлечет вас.


Раскройте секреты и загадки в Murmur (18+) и дайте волю своему воображению! Окунитесь в реалистичный мир с яркими персонажами и захватывающими сюжетными арками, которые заставят вас возвращаться снова и снова.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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