Murmur (18+) 0.7
Murmur (18+) — это единственная в своем роде визуальная новелла, которая сочетает в себе зрелые темы, интересные сюжетные линии и ярких персонажей для создания незабываемого игрового опыта. Следуйте за 28-летним главным героем, который оказывается в неизвестном мире и отправляется в путешествие, полное сюрпризов, драмы и неожиданных поворотов. Murmur (18+) с широким спектром контента для любителей всех видов развлечений обязательно увлечет вас.
Раскройте секреты и загадки в Murmur (18+) и дайте волю своему воображению! Окунитесь в реалистичный мир с яркими персонажами и захватывающими сюжетными арками, которые заставят вас возвращаться снова и снова.
Полная версия
Скачать Murmur (18+) v0.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.