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Area69 (18+)

Area69 (18+) 0.83

Очаровательный сюжет и дизайн персонажей с рисованными картинками
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Версия:
0.83
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34 096
Скриншоты
Описание

Ваши глаза будут очарованы сюжетом игры, красочной и мистической вселенной и дизайном персонажей, в то время как ваши глаза будут постоянно стимулироваться рисованными картинками. Ваши уши будут успокаивать звуковые эффекты и саундтреки Area69, а романтический сюжет и повороты сюжета будут держать вас в напряжении.


Главный герой должен найти свой путь в странном новом мире, сражаясь с таинственными существами и сверхъестественными явлениями, которые никогда бы не пришли ему в голову. Вам придется преодолевать препятствия, знакомиться с новыми людьми и зрелыми партнерами и, в конце концов, спасать мир своими руками!


Информация о модах

v0.83
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 7 (Пробуждение под луной)
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 8 (Взаимопомощь?)
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 9 (Взаимопомощь? #2)
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 10 (Королевская семья)
– Сюжет — «Острые клыки» — Глава 9 (Подготовка #1)
– Сюжет — «Острые клыки» — Глава 10 (Подготовка #2)
– Сюжет — «Острые клыки» — Глава 11 (Кровавая легенда)
– Новая повторяемая сцена с Люси в душе
– Новая повторяемая сцена при сне с открытой дверью с Джулией
– Галерея обновлена новыми сценами и переработкой некоторых старых
– Исправлено несколько багов
– Улучшен перевод на английский (Спасибо a_ch_e!)

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Скачать Area69 (18+) v0.83 MOD APK

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Старые версии Area69 (18+)
Version TG 0.82

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Area69 (18+)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 сентября 2023 00:00
Гость,
скорее всего у вас что-то с интернетом :(
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Гость
Гость 4 сентября 2023 18:26
Не скачивается ни по первой ни по второй ссылке. По второй пишет в конце загрузки что ошибка и загрузка прервана.
0
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