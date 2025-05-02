Area69 (18+) 0.83
Очаровательный сюжет и дизайн персонажей с рисованными картинками
Ваши глаза будут очарованы сюжетом игры, красочной и мистической вселенной и дизайном персонажей, в то время как ваши глаза будут постоянно стимулироваться рисованными картинками. Ваши уши будут успокаивать звуковые эффекты и саундтреки Area69, а романтический сюжет и повороты сюжета будут держать вас в напряжении.
Главный герой должен найти свой путь в странном новом мире, сражаясь с таинственными существами и сверхъестественными явлениями, которые никогда бы не пришли ему в голову. Вам придется преодолевать препятствия, знакомиться с новыми людьми и зрелыми партнерами и, в конце концов, спасать мир своими руками!
v0.83
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 7 (Пробуждение под луной)
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 8 (Взаимопомощь?)
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 9 (Взаимопомощь? #2)
– Сюжет — «Кровавая Луна» — Глава 10 (Королевская семья)
– Сюжет — «Острые клыки» — Глава 9 (Подготовка #1)
– Сюжет — «Острые клыки» — Глава 10 (Подготовка #2)
– Сюжет — «Острые клыки» — Глава 11 (Кровавая легенда)
– Новая повторяемая сцена с Люси в душе
– Новая повторяемая сцена при сне с открытой дверью с Джулией
– Галерея обновлена новыми сценами и переработкой некоторых старых
– Исправлено несколько багов
– Улучшен перевод на английский (Спасибо a_ch_e!)
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Старые версии Area69 (18+)
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.