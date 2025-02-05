Версия:
Chapter 2 Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 930 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 963
Описание
On My Way Home (18+) - Откройте для себя новый мир, исследуйте его и заставьте главного героя путешествовать по нему с помощью других персонажей. Познакомьтесь со своими родственниками, общайтесь с ними и найдите какой-то образ жизни.
В ходе движения вы познакомитесь с новыми людьми и узнаете об их жизни и ценностях отношений; как они относятся к своим родственникам, каковы принципы их полового воспитания. Они помогут вам найти место для вашей старости. Кроме того, вы получите подробные знания об особенностях жизни в разных странах. Путешествуя по огромному миру со своими родными, не забывайте, что это путешествие – не просто бегство от прошлого, но и приключение завтрашнего дня!
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Скачать On My Way Home (18+) 930 Мб Ссылка 2 930 Мб Ch.2 P3 Rus 930 Мб Ch.2 P3 Rus (Ссылка 2) 930 Мб Ch.2 P3 Rus [TG] 930 Мб
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