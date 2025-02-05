Описание

On My Way Home (18+) - Откройте для себя новый мир, исследуйте его и заставьте главного героя путешествовать по нему с помощью других персонажей. Познакомьтесь со своими родственниками, общайтесь с ними и найдите какой-то образ жизни.





В ходе движения вы познакомитесь с новыми людьми и узнаете об их жизни и ценностях отношений; как они относятся к своим родственникам, каковы принципы их полового воспитания. Они помогут вам найти место для вашей старости. Кроме того, вы получите подробные знания об особенностях жизни в разных странах. Путешествуя по огромному миру со своими родными, не забывайте, что это путешествие – не просто бегство от прошлого, но и приключение завтрашнего дня!