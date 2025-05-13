UFO (18+) 0.6.8
UFO (18+) — игра о футуристической романтике, с преимущественно откровенным содержанием, долей юмора и сеттингом очень далекого будущего. Молодой парень, житель нашей эпохи, был похищен инопланетянами. А потом что-то пошло не так, и его вернули на Землю. Вы будете играть за него, пока он пытается выяснить, что произошло, но... сможете ли вы выжить в этом надуманном мире?
Вы сможете исследовать вселенную и понять, что происходит с точки зрения главного героя. Предпосылка настолько интригующая и оригинальная, что вы не будете знать, чего ожидать дальше. Есть также множество шокирующих поворотов, которых вы, возможно, никогда не ожидали. Вас зацепит весь этот футуристический сеттинг, в котором достаточно юмора и экшена, чтобы развлечь вас, а история заставит вас серьезно задуматься о том, что происходит. Вы будете думать об этом еще долго после того, как закончите играть!
Полная версия
Скачать UFO (18+) v0.6.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.