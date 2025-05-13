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UFO (18+)

UFO (18+) 0.6.8

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Версия:
0.6.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 471
Скриншоты
Описание

UFO (18+) — игра о футуристической романтике, с преимущественно откровенным содержанием, долей юмора и сеттингом очень далекого будущего. Молодой парень, житель нашей эпохи, был похищен инопланетянами. А потом что-то пошло не так, и его вернули на Землю. Вы будете играть за него, пока он пытается выяснить, что произошло, но... сможете ли вы выжить в этом надуманном мире?


Вы сможете исследовать вселенную и понять, что происходит с точки зрения главного героя. Предпосылка настолько интригующая и оригинальная, что вы не будете знать, чего ожидать дальше. Есть также множество шокирующих поворотов, которых вы, возможно, никогда не ожидали. Вас зацепит весь этот футуристический сеттинг, в котором достаточно юмора и экшена, чтобы развлечь вас, а история заставит вас серьезно задуматься о том, что происходит. Вы будете думать об этом еще долго после того, как закончите играть!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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