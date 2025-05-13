Описание

UFO (18+) — игра о футуристической романтике, с преимущественно откровенным содержанием, долей юмора и сеттингом очень далекого будущего. Молодой парень, житель нашей эпохи, был похищен инопланетянами. А потом что-то пошло не так, и его вернули на Землю. Вы будете играть за него, пока он пытается выяснить, что произошло, но... сможете ли вы выжить в этом надуманном мире?





Вы сможете исследовать вселенную и понять, что происходит с точки зрения главного героя. Предпосылка настолько интригующая и оригинальная, что вы не будете знать, чего ожидать дальше. Есть также множество шокирующих поворотов, которых вы, возможно, никогда не ожидали. Вас зацепит весь этот футуристический сеттинг, в котором достаточно юмора и экшена, чтобы развлечь вас, а история заставит вас серьезно задуматься о том, что происходит. Вы будете думать об этом еще долго после того, как закончите играть!