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The Grey Dream (18+)

The Grey Dream (18+) Ep.6 P1

18
3
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Версия:
Ep.6 P1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 439 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 192
Скриншоты
Описание

The Grey Dream (18+) - захватывающий визуальный роман, в котором игроки сталкиваются с главным героем, который должен принять несколько сложных выборов с серьезными последствиями как для себя, так и для окружающих персонажей.


Наш герой много лет перебирался с работы на работу, пытаясь оплатить свое обучение. Однако везде его ждали ужасные условия, враждебный коллектив и жестокие начальники. Но внезапно он получает привлекательное приглашение от торговой организации, которое кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Постепенно герой начинает подозревать, что его выбрали не случайно среди множества претендентов.


"The Grey Dream (18+)" перенесет вас в напряженный мир с неожиданными поворотами сюжета и захватывающими моментами. Вам предстоит помочь герою принять решения, которые определят его судьбу и раскроют тайны, скрытые за фасадом торговой организации. Ваш выбор будет иметь значительное влияние на ход событий и финалы истории. Это игра, которая предлагает интригующий сюжет, эмоциональные переживания и возможность влиять на развитие искусно проработанных персонажей. Углубитесь в эту таинственную историю, где вы сами станете составителем судьбы героя и окружающих его персонажей.



Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Grey Dream (18+) vEp.6 P1 MOD APK

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Скачать The Grey Dream (18+) 439 Мб Ссылка 2 439 Мб
Старые версии The Grey Dream (18+)
Version Ep.5 Version TG Ep.5

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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