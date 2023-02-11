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Simple Days (18+)

Simple Days (18+) 0.19.2 Full

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5
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Версия:
0.19.2 Full
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29 964
Скриншоты
Описание

Откройте для себя обычную жизнь Макса в Simple Days (18+). Следуйте за Максом, пока он преодолевает трудности взросления и находит выход из первой любви, первой работы и первых проблем.


Сюжетный визуальный роман об обычном парне, который живет обычной жизнью, но по пути открывает необычные вещи. Вас ждет путешествие любви, работы и решения проблем, пока Макс находит выход из трудных ситуаций.


Что отличает эту игру, так это ее уникальные визуальные эффекты, которые оживляют историю Макса. Благодаря ярким цветам и детализированной графике вы будете увлечены его единственным в своем роде путешествием. Захватывающие сюжетные повороты и замечательные повороты создают захватывающую историю, которая останется с вами еще долго после того, как вы закончите игру.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Simple Days (18+) v0.19.2 Full MOD APK

Скачать Simple Days (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Simple Days (18+)
Version 0.18.3 Version 0.18.4 Version 0.19.0 Version 0.19.1 Version TG 0.19.1 Version TG 0.19.0 Version TG 0.18.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Simple Days (18+)


Комментарии (7)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 17 января 2025 15:20
Docent, Если только разработчик добавит
+6
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Docent
Docent 16 января 2025 22:33
Скажите,а русский язык будет на версии 19.1?
+4
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Мак
Мак 19 июля 2024 15:44
Русский стоит ждать?
+9
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 апреля 2024 01:00
Мак, возможно
+2
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Мак
Мак 2 апреля 2024 23:32
Когда будет рус версия?
0
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Юлия
Юлия 23 июля 2023 12:40
А куда делся русский язык? Мне кажется,игра была до обновления русифицирована
0
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Иван
Иван 11 февраля 2023 00:20
Есть русский язык?
+4
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