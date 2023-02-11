Описание

Откройте для себя обычную жизнь Макса в Simple Days (18+). Следуйте за Максом, пока он преодолевает трудности взросления и находит выход из первой любви, первой работы и первых проблем.





Сюжетный визуальный роман об обычном парне, который живет обычной жизнью, но по пути открывает необычные вещи. Вас ждет путешествие любви, работы и решения проблем, пока Макс находит выход из трудных ситуаций.





Что отличает эту игру, так это ее уникальные визуальные эффекты, которые оживляют историю Макса. Благодаря ярким цветам и детализированной графике вы будете увлечены его единственным в своем роде путешествием. Захватывающие сюжетные повороты и замечательные повороты создают захватывающую историю, которая останется с вами еще долго после того, как вы закончите игру.