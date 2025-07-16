The Mind Society (18+) v0.6
Визуальный роман с выбором и психологической игрой разума
The Mind Society — это атмосферный визуальный проект с элементами фантастики и нелинейного повествования, созданный для зрелой аудитории. Главный герой — молодой человек, внезапно обнаруживший в себе уникальную способность влиять на мысли и действия других людей. Новый дар открывает перед ним захватывающие, но опасные возможности.
Игроку предстоит делать непростые выборы, балансируя между моралью, искушением и последствиями собственных решений. Сюжет исследует темы власти, ответственности и психологического воздействия, обрамляя их в стильную визуальную оболочку с проработанными диалогами и развилками. В The Mind Society важно не только наблюдать за историей, но и понимать, куда ведут твои действия — ведь каждая мысль, навеянная героем, может изменить весь ход событий.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.