Описание

The Mind Society — это атмосферный визуальный проект с элементами фантастики и нелинейного повествования, созданный для зрелой аудитории. Главный герой — молодой человек, внезапно обнаруживший в себе уникальную способность влиять на мысли и действия других людей. Новый дар открывает перед ним захватывающие, но опасные возможности.





Игроку предстоит делать непростые выборы, балансируя между моралью, искушением и последствиями собственных решений. Сюжет исследует темы власти, ответственности и психологического воздействия, обрамляя их в стильную визуальную оболочку с проработанными диалогами и развилками. В The Mind Society важно не только наблюдать за историей, но и понимать, куда ведут твои действия — ведь каждая мысль, навеянная героем, может изменить весь ход событий.