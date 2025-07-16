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The Mind Society (18+)

The Mind Society (18+) v0.6

Визуальный роман с выбором и психологической игрой разума

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Версия:
0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
134
Описание

The Mind Society — это атмосферный визуальный проект с элементами фантастики и нелинейного повествования, созданный для зрелой аудитории. Главный герой — молодой человек, внезапно обнаруживший в себе уникальную способность влиять на мысли и действия других людей. Новый дар открывает перед ним захватывающие, но опасные возможности.


Игроку предстоит делать непростые выборы, балансируя между моралью, искушением и последствиями собственных решений. Сюжет исследует темы власти, ответственности и психологического воздействия, обрамляя их в стильную визуальную оболочку с проработанными диалогами и развилками. В The Mind Society важно не только наблюдать за историей, но и понимать, куда ведут твои действия — ведь каждая мысль, навеянная героем, может изменить весь ход событий.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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