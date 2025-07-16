Описание

Hotverse — это визуальный роман с уникальной AI-графикой и короткими сюжетными арками, разворачивающийся в масштабной мультивселенной. Проект предлагает коллекционный подход к персонажам, каждый из которых вдохновлён знакомыми образами, и позволяет собрать собственную галерею героев.





Сценарии в Hotverse построены по кинетической модели: игрок не принимает решений, но наблюдает за развитием событий в рамках заданной сюжетной линии. Это позволяет полностью сосредоточиться на визуальном и повествовательном опыте. Частые обновления, лаконичные эпизоды и разнообразие историй делают игру удобной для тех, кто хочет расслабиться, не углубляясь в сложные механики. Подходит для поклонников визуальных романов, ценящих эстетику и атмосферу, созданную с помощью новейших технологий.