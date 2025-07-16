Hotverse (18+) v0.4
Искусственный интеллект, параллельные миры и визуальные истории без границ
Hotverse — это визуальный роман с уникальной AI-графикой и короткими сюжетными арками, разворачивающийся в масштабной мультивселенной. Проект предлагает коллекционный подход к персонажам, каждый из которых вдохновлён знакомыми образами, и позволяет собрать собственную галерею героев.
Сценарии в Hotverse построены по кинетической модели: игрок не принимает решений, но наблюдает за развитием событий в рамках заданной сюжетной линии. Это позволяет полностью сосредоточиться на визуальном и повествовательном опыте. Частые обновления, лаконичные эпизоды и разнообразие историй делают игру удобной для тех, кто хочет расслабиться, не углубляясь в сложные механики. Подходит для поклонников визуальных романов, ценящих эстетику и атмосферу, созданную с помощью новейших технологий.
Полная версия
Скачать Hotverse (18+) v0.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.