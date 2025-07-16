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Hotverse (18+)

Hotverse (18+) v0.4

Искусственный интеллект, параллельные миры и визуальные истории без границ

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 559 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
202
Описание

Hotverse — это визуальный роман с уникальной AI-графикой и короткими сюжетными арками, разворачивающийся в масштабной мультивселенной. Проект предлагает коллекционный подход к персонажам, каждый из которых вдохновлён знакомыми образами, и позволяет собрать собственную галерею героев.


Сценарии в Hotverse построены по кинетической модели: игрок не принимает решений, но наблюдает за развитием событий в рамках заданной сюжетной линии. Это позволяет полностью сосредоточиться на визуальном и повествовательном опыте. Частые обновления, лаконичные эпизоды и разнообразие историй делают игру удобной для тех, кто хочет расслабиться, не углубляясь в сложные механики. Подходит для поклонников визуальных романов, ценящих эстетику и атмосферу, созданную с помощью новейших технологий.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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