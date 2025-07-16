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Her Favorite Son (18+)

Her Favorite Son (18+) v0.0.1

Семейная драма, в которой любовь, напряжение и роль лидера сталкиваются

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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Her Favorite Son — это интерактивная история с глубоким психологизмом, где ты играешь роль старшего сына, пытающегося сохранить равновесие в семье после утраты. Прошло полгода со смерти отца, и ты всё ещё чувствуешь, что твоя роль как главы семьи не реализована. Но твой младший брат — всего лишь 18-летний парень — неожиданно оказывается тем, кто лучше понимает и поддерживает мать.


Ты наблюдаешь, как внимание семьи уходит от тебя, и с каждым днём напряжение растёт. Тебе предстоит принимать сложные моральные решения, балансировать между ревностью, заботой и внутренними конфликтами. Эмоционально заряженные диалоги, личные выборы и последствия делают каждый эпизод уникальным. Это история не о победе, а о принятии — и, возможно, о прощении.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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