Her Favorite Son (18+) v0.0.1
Семейная драма, в которой любовь, напряжение и роль лидера сталкиваются
Her Favorite Son — это интерактивная история с глубоким психологизмом, где ты играешь роль старшего сына, пытающегося сохранить равновесие в семье после утраты. Прошло полгода со смерти отца, и ты всё ещё чувствуешь, что твоя роль как главы семьи не реализована. Но твой младший брат — всего лишь 18-летний парень — неожиданно оказывается тем, кто лучше понимает и поддерживает мать.
Ты наблюдаешь, как внимание семьи уходит от тебя, и с каждым днём напряжение растёт. Тебе предстоит принимать сложные моральные решения, балансировать между ревностью, заботой и внутренними конфликтами. Эмоционально заряженные диалоги, личные выборы и последствия делают каждый эпизод уникальным. Это история не о победе, а о принятии — и, возможно, о прощении.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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