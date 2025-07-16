One Pump Chump (18+) v0.2.0
Юмор, героизм и абсурд — выживи в мире неудачливых супергероев
One Pump Chump — это сатирическая ролевая комедия с визуальной подачей, действие которой разворачивается в абсурдном мире рейтингов героев, странных испытаний и харизматичных персонажей. Здесь пародируются клише классических RPG и визуальных новелл: вы берёте на себя роль новичка в лиге героев, которому катастрофически не везёт.
Тренируйся, прокачивай характеристики, флиртуй, заводи знакомства и пробуй не оплошать в самый ответственный момент. Героини с яркими характерами, ироничные диалоги и нелепые ситуации ждут тебя на каждом шагу. Поднимайся по лестнице славы (или позора), принимай странные решения и узнай, можно ли стать героем, если ты — воплощённая неловкость. Подходит для тех, кто любит ролевой юмор и не слишком серьёзен к жизни.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.