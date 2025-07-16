Описание

One Pump Chump — это сатирическая ролевая комедия с визуальной подачей, действие которой разворачивается в абсурдном мире рейтингов героев, странных испытаний и харизматичных персонажей. Здесь пародируются клише классических RPG и визуальных новелл: вы берёте на себя роль новичка в лиге героев, которому катастрофически не везёт.





Тренируйся, прокачивай характеристики, флиртуй, заводи знакомства и пробуй не оплошать в самый ответственный момент. Героини с яркими характерами, ироничные диалоги и нелепые ситуации ждут тебя на каждом шагу. Поднимайся по лестнице славы (или позора), принимай странные решения и узнай, можно ли стать героем, если ты — воплощённая неловкость. Подходит для тех, кто любит ролевой юмор и не слишком серьёзен к жизни.