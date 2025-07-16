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One Pump Chump (18+)

One Pump Chump (18+) v0.2.0

Юмор, героизм и абсурд — выживи в мире неудачливых супергероев

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Версия:
0.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 322 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Описание

One Pump Chump — это сатирическая ролевая комедия с визуальной подачей, действие которой разворачивается в абсурдном мире рейтингов героев, странных испытаний и харизматичных персонажей. Здесь пародируются клише классических RPG и визуальных новелл: вы берёте на себя роль новичка в лиге героев, которому катастрофически не везёт.


Тренируйся, прокачивай характеристики, флиртуй, заводи знакомства и пробуй не оплошать в самый ответственный момент. Героини с яркими характерами, ироничные диалоги и нелепые ситуации ждут тебя на каждом шагу. Поднимайся по лестнице славы (или позора), принимай странные решения и узнай, можно ли стать героем, если ты — воплощённая неловкость. Подходит для тех, кто любит ролевой юмор и не слишком серьёзен к жизни.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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