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Ilias: Alcyone Legends (18+)

Ilias: Alcyone Legends (18+) 0.3.3

4
1
Скачать (934 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.3.3
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 934 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
5 446

Ilias: Alcyone Legends (18+) - это захватывающий хентайно-приключенческий проект, который обязательно придется по вкусу аудитории фанатов "18+". Он предлагает красочную рисовку и качественную реализацию геймплейной составляющей.


События разворачиваются в фэнтезийном мире, где власть и могущество играют решающую роль. Однако главный герой, не обладая способностями великого воителя или знаменитого мага, отличается другим уникальным талантом - виртуозным мастерством в кулинарии. Этот необычный навык, кажется, не имеющий значения в мире силы и магии, оказывается весьма ценным для команды крутых наемниц.


Главный герой становится не только поваром, но и членом команды, принимая участие в опасных приключениях и рискованных миссиях. Его кулинарные таланты спасают ситуацию и помогают преодолевать трудности в самые непредсказуемые моменты. Таким образом, парню находят применение в мире, где кажется, что сила и магия решают всё.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Ilias: Alcyone Legends (18+) 0.3.3 взлом

Скачать Ilias: Alcyone Legends (18+)
934 Мб
Ссылка 2
934 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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