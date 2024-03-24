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Animeverse Island (18+)

Animeverse Island (18+) 0.44

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.44
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
3 130

Добро пожаловать на Animeverse Island, удивительное место, где ваши самые смелые фантазии оживают! Представьте: вы просыпаетесь на острове, окруженном красивыми девушками из любимых аниме. Звучит как сон, правда? Но для вас это реальность!


Оказавшись на этом таинственном острове, вы сталкиваетесь с потрясающим разнообразием персонажей — от грудастых красавиц до милых и миниатюрных девушек. Вы единственный мужчина на острове, и теперь ваша задача — исследовать его, разгадать его тайны и, возможно, найти способ вернуться домой.


Но будьте осторожны: чем дольше вы остаетесь на острове, тем труднее становится оторваться от его привлекательного обаяния. Вы будете проводить дни, встречаясь с девушками, общаясь с ними, участвуя в различных мероприятиях и, конечно же, наслаждаясь каждой минутой в их обществе.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Animeverse Island (18+) 0.44 взлом

Скачать Animeverse Island (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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