Streaming for Love - это захватывающая история о молодом брокере по имени Тео, который живет в оживленном городе Саллеспорт и работает в корпоративном мире компании South Wind Investments. Несмотря на видимый успех в карьере, Тео чувствует недополученность и пустоту в своей жизни.





Все меняется, когда он знакомится с коллегой по работе, Хлоей, и между ними вспыхивает искра любви. Однако его жизнь принимает неожиданный оборот, когда Тео погружается в мир стриминга и знакомится с очаровательной Софией, стримером, чьи прямые трансляции завораживают миллионы зрителей.





В игре игроку предстоит принимать решения от имени Тео, которые будут влиять на его отношения с Хлоей и Софией, его карьеру и личную жизнь. Будет ли он продолжать путешествие по корпоративному миру, следуя своим профессиональным амбициям, или выберет путь, который приведет его к истинной любви и страсти - все зависит от игрока.